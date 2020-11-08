08 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

08 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı
08.11.2020 06:43
08 Kasım 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:20 Hırsız Polis
01:40 Çocuklar Duymasın
02:30 Rehber
02:45 Akasya Durağı
03:50 Ben Bilmem Eşim Bilir
04:30 Fırtına
06:00 Kavak Yelleri
07:45 Afili Aşk
08:00 Afili Aşk
10:00 Güneşi Beklerken
10:30 Aşkın Beş Hali
12:00 Evim Şahane
12:45 Çok Gezenti
13:30 Çok Gezenti
14:00 Rehber
15:00 Geniş Aile
17:00 Akasya Durağı
19:00 Çocuklar Duymasın
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:30 Aşkın Beş Hali
23:45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi
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