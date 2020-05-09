Son Dakika › TV › 09 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika
09 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
54 dakika önce
09 Mayıs 2020 Cumartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
01:00 Akıl Çemberi
01:00 Gece Görüşü
05:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08:00 Güne Merhaba
08:40 A'dan Z'ye
09:00 Haber
10:00 Hafta Sonu
10:55 A'dan Z'ye
11:00 Haber
12:00 Haber
12:00 Gündem 12
13:00 Gündem 13
13:00 Haber
14:00 Haber
14:00 Bugün
15:00 Haber
15:30 Dolaptaki Sürpriz
16:00 Haber
16:00 Günlük
17:00 Günlük
17:00 Haber
18:00 5N1K
19:00 Ana Haber
21:00 CNN TÜRK Masası
21:00 Akıl Çemberi
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı "Ty" adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti