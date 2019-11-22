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1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma su altındaki mühimmat imha edildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Çanakkale'nin Kumkale ilçesinde denizde tespit edilen, 1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatın Su Altı Savunma (SAS) görev timlerince imha edildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:49 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Çanakkale'nin Kumkale ilçesinde denizde tespit edilen, 1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatın Su Altı Savunma (SAS) görev timlerince imha edildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Kumkale'de bulunan ve 1'inci Dünya Savaşından kaldığı tespit edilen bir mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın SAS Görev timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.
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