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10 yaş üzeri araç alırken dikkat edilmesi gerekenler! - Son Dakika

10 yaş üzeri araç alırken dikkat edilmesi gerekenler!

25.12.2021 15:11
10 yaş üzeri araç alırken dikkat edilmesi gerekenler!

Pilot Garage, ikinci el araç satın almayı düşünen tüketiciler için bir dizi öneri ve uyarılarda bulundu.

Pilot Garage, ikinci el araç satın almayı düşünen tüketiciler için bir dizi öneri ve uyarılarda bulundu.

Sıfır araç yokluğu ve döviz kurundaki hızlı yükseliş nedeniyle 1 aylık süreçte fiyat artışları ikinci elde ortalama yüzde 70'i bulunca, tüketici alışkanlıklarında da değişimler gözlemlendi. 20-25 yaşındaki araçların 60-80 bin TL'ye satıldığı bugünlerde satın alma maliyetini göz önünde bulundurarak, her otomobilin kapsamlı bir kontrolden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, özellikle 10 yaş ve üzeri otomobillere olan talebin günden güne arttığına değindi.

10 yaş üzeri araç alırken dikkat edilmesi gerekenler!
Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre

Sadece dış görünüşe aldanmayın, "gözünüz açık olsun"

Otomobil satın almayı düşünenlerin göz ardı ettiği hususlara ışık tutan Emre "Ülkemizde değişen-boya konusunda belirli bir hassasiyet olsa da, 10 yaş ve üzeri araçlarda düşürülmüş kilometreye, hava yastıklarına, şasiye özenle dikkat edilmesi gerekiyor. Bu araçların dış görünümü iyi olsa dahi yürüyen aksam, motor, mekanik ve şanzımanın, elektrik altyapısının, aksesuarların kapsamlı şekilde incelenmesi, eksiklerin tespit edilmesi araç satın alacakları gelecekte yapacakları 30-40 bin TL'ye varacak masraflardan kurtarır. Günümüzde araç bakım maliyetleri de arttığı için almayı düşündüğünüz araç 20 yaşında olsa dahi ekspertiz yaptırılmasını tavsiye ediyoruz. Tüketiciler sadece kozmetik görünüme aldanmasın, gözü açık olsun." dedi.

10 yaş üzeri araç alırken dikkat edilmesi gerekenler!

Her 500 araçtan 2'sinin kilometresi düşürülmüş

Eski teknoloji otomobillerde kilometre düşürme işleminin yeni araçlara kıyasla daha kolay olduğunu ve dolandırıcıların sıklıkla araç değerini yükseltmek adına başvurduğu yöntemlerden birisi olduğunu söyleyen Emre, "Düşürülmüş kilometreyi tespit etmek artık gerçekten uzmanlık gerektiriyor. Arıza ışıkları çok komik rakamlarla satın alınabilen OBD cihazları ile silinebiliyor. Aracın yaşını ve kilometresini ele veren koltuklar, direksiyon simidi, vites topuzu, kumandalar, pedallar yeni bir sektör haline gelen kaplamacılar ve döşemeciler tarafından kolaylıkla yenilenebiliyor. Elektronik kontrol üniteleriyle araç beyni üzerinden gerekli tespit ve eşleştirmeler ancak TSE belgeli, kurumsal oto ekspertiz şirketleri tarafından yapılabilir. Tüketicilerin ekspertiz işlemi için ödeyeceği 500-600 TL gibi rakamlar on binlerce TL'lik maddi kayıpların ve mağduriyetlerin önüne geçecektir." ifadelerine yer verdi.

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Türk Lirası, Tragger, Döviz, Pilot, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

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