10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"12 EYLÜL REFERANDUMU SAMİMİYET TESTİDİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 12 Eylül'de gerçekleştirilecek referandumun CHP için samimiyet testi olacağını belirtti.

FETHİYE'DE TEKNE YANARAK BATTI: 3 YARALI

5 mürettebat ile İspanyol ve Portekizli 18 turisti taşıyan ahşap tur teknesi Kayhan 9 akşam saatlerinde yanarak battı. Göcek yakınlarında Nar Adası açıklarında meydana gelen olayda teknedeki 3 turist yanarak yaralanmış 1 turist ise kayboldu. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına müdahale etmek için Fethiye'de konuşlu orman yangın söndürme helikopterinden yardım istendi.

Yangın helikopter personeli tarafından görüntülendi.

FRANSA CANİ ANNEYİ KONUŞUYOR

Fransa, cani anneyi konuşuyor. Ülkenin kuzeyinde bulunan Duai kenti yakınlarındaki Villa Otert'te yaşayan 45 yaşındaki hemşire Dominique Cottrez'in 8 yeni doğmuş bebeğini boğarak öldürdüğü ve bebekleri evlerinin bahçesine gömdüğü belirtildi. Olay, evin yeni sahiplerinin bahçede 2 bebeğin ceset kalıntılarını bulup polisi aramasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine evin çevresinde özel eğitimli köpeklerle arama yapan polis, toplam 8 bebek cesedine ulaştı. Ülke tarihinin en büyük çocuk öldürme olayında bebeklerin anne ve babası hakkında dava açıldığı belirtildi. Ailenin komşuları ise olaya inanamadıklarını ve büyük çok yaşadıklarını söyledi.

(İHA)