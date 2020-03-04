1000 yazardan

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin öncülüğünde 1000 yazarın imzasıyla hazırlanan Barış Kalkanı Harekatı'na destek bildirisi açıklandı.

Şairler, yazarlar, yayıncılar ve gazetecilerin katılımıyla TYB İstanbul Şubesi'nde yapılan basın toplantısı, şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dursun Gürlek, Şerif Aydemir, Yavuz Bülent Bakiler, Bestami Yazgan, Nejdet Külünk, Ekrem Kızıltaş, Muzaffer Doğan, Rahim Er, Yusuf Dursun'un yanı sıra pek çok ismin katıldığı toplantıda destek konuşmaları yapılırken, bazı şair ve yazarlar da milli değerler üzerine şiirler okudu.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, burada yaptığı konuşmada, bildirinin internetten 3 dilde yayınlanacağını söyledi.

Hala bildiri için isimlerini gönderen yazarların olduğunu belirten Bıyıklı, vatansever aydınların sesinin, en az vatan düşmanları kadar çıkması gerektiğini vurguladı.

Bıyıklı, her zaman devletin, milletin, askerin ve hükümetin yanında olduklarını, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin ilk vakitlerinde de 1000 yazarın imzasıyla bildiri yayınladıklarını dile getirdi.

"Küresel planlar Anadolu'ya yöneldi"

İmza atan yazarlara teşekkür eden ve yeni imzalar için çağrıda bulunan Bıyıklı, "Bugün de kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu, devletimizin küresel güçlere ve zalim rejimlere karşı vermiş olduğu mücadelede her daim kalem ordusu olarak yanında bulunduğumuzu ifade etmek istedik ve bunun için bildirimizi imzaya açtık." dedi.

Bıyıklı, Fethi Gemuhluoğlu'nun "Gün gelir Anadolu Beylerbeyliği'ni bile size çok görürler" sözünü hatırlatarak, o günün geldiğini ve bütün küresel planların Anadolu'ya yöneldiğini ifade etti.

Milli mücadele dönemlerinde şair ve yazarların en önde bulunduğuna dikkati çeken Mahmut Bıyıklı, edebiyat dünyasına da Suriye'de yaşanan zulme karşı üretimde bulunma çağrısı yaptı.

"Tu¨rkiyemizin ahlakı ve izzeti temsil ettigˆine s¸ahitlik ediyoruz"

Mahmut Bıyıklı'nın okuduğu bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Medeniyetler bes¸igˆi cogˆrafyamızın emperyalistler tarafından payimal edilmesi tes¸ebbu¨su¨ne ve ku¨resel gu¨c¸lerin mas¸ası tero¨r o¨rgu¨tlerinin sınırlarımıza yo¨nelik tecavu¨zlerine kars¸ı destansı bir mu¨cadele veren kahraman ordumuzun yanında olmak, bu toprakların kıymetini bilen her namuslu aydının go¨revidir. Kritik zamanlarda ortaya c¸ıkarak efendilerinin emrini yerine getirmek ic¸in yarıs¸an, her fırsatta gayri milli ac¸ıklamalar yapan mu¨stemleke aydınlarını da tarih elbette hak ettikleri sıfatlarla yazacaktır. O¨lu¨mu¨ o¨ldu¨renlerin karargahı, Peygamber ocagˆı ordumuz, gec¸mis¸ten gu¨nu¨mu¨ze pek c¸ok noktada asil mu¨cadelesini verirken kalemin namusunu mu¨dafaaya azmetmis¸ler olarak, gu¨nu¨n u¨lkemize omuz verme gu¨nu¨ oldugˆunu ilan ediyoruz.

Zalim rejimler ve onların destekc¸ilerinin insanlıgˆını kaybetmis¸, vicdanı kararmıs¸ faydacılıgˆına kars¸ı mazlumların umudu Tu¨rkiyemizin ahlakı ve izzeti temsil ettigˆine s¸ahitlik ediyoruz. Tu¨rkiye'nin yazarları olarak, ko¨tu¨lu¨gˆu¨n kol gezdigˆi cogˆrafyamızda meydana gelen zorbalıklara duyarsız kalmamız, ko¨r, dilsiz, sagˆır kesilmemiz so¨z konusu olamaz. Feraset sahibi milletimizin dualarıyla zaferden zafere kos¸acagˆına inandıgˆımız Mehmetc¸igˆimizin, aziz u¨lkemizin varlıgˆını ve birligˆini tehdit eden her gu¨ce kars¸ı mes¸ru haklarını kullanmasını go¨nu¨lden destekliyoruz. Tu¨rkiye'nin yazarları olarak, du¨n oldugˆu gibi bugu¨n de du¨nyanın iyiligˆi, cogˆrafyamızın selameti ic¸in mu¨cadele veren askerimizin, hükümetimizin, ordumuzun, milletimizin her zaman yanında oldugˆumuzu tu¨m du¨nya kamuoyuna bildiriyoruz."

Bildiride imzası bulunan bazı isimler şöyle:

D. Mehmet Doğan, Ali Ural, Leyla İpekçi, Yusuf Kaplan, Turan Koç, Adem Turan, Hilal Kaplan, Fadime Özkan, Ayşe Olgun, Bahadır Yenişehrlioğlu, Dursun Gürlek, Ömer Lekesiz, Ekrem Kızıltaş, Mehmet Emin Ay, Hasan Kaçan, Ahmet Yenilmez, Nurullah Genç, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Muhsin İlyas Subaşı, Bedri Gencer, Üstün İnanç, Ahmet Turgut, Mustafa Özçelik, Senai Demirci, Hayrettin Orhanoğlu, Uğur Uzunok, Zeki Bulduk, Abdulbaki Kömür, Rıdvan Canım, Abdulkadir Emeksiz, İsmail Halis, Mehmet Aycı.