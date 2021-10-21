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104 yerinden bıçakladığı eşinin başına oturup ölmesini bekledi! Dehşet saçan kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika

104 yerinden bıçakladığı eşinin başına oturup ölmesini bekledi! Dehşet saçan kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor

21.10.2021 11:48

İzmir'de Aysel Perkgün adlı kadın, 1 yaşındaki bebeğinin gözü önünde dini nikahlı eşi tarafından banyoya kilitlenerek 104 yerinden bıçaklandı. Vücuduna aldığı ölümcül darbelerle ağır yaralanan Pekgün, madde bağımlısı eşinin başında oturarak ölmesini beklediğini iddia ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturmada Duran'ın tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta yaşanan olayda, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, başında içki şişesi kırdı, ardından banyoya kilitleyerek defalarca bıçakladı.

8'İ ÖLÜMCÜL BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALANDI

Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Aldığı 8'i ölümcül, 104 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Perkgün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

104 yerinden bıçakladığı Aysel'in başında ölmesini bekledi! Cani kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor

TEDHİTLER ALMAYA DEVAM ETTİ

Hayati tehlikeyi atlatan ve sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre sonra Duran ailesinde kalan 1 yaşındaki oğlu A.D.'yi 1 Eylül'de geri aldı. Yaşadığı kabus dolu günlerin ardından ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Aysel Perkgün, sonrasında Duran'ın yakınları tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda da bulundu

104 BIÇAK DARBESİNE 20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Feyzo Duran hakkında iddianame hazırlandı. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Duran'ın 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

104 yerinden bıçakladığı Aysel'in başında ölmesini bekledi! Cani kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor

BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ

İddianamede, Duran'ın suç tarihinden önce de Perkgün'ü defalarca darbettiğine yer verildi. Duran'ın, olay günü banyoda birden fazla kez bıçaklayarak yaraladığı Aysel Perkgün'ün yere yığıldığı, başında oturarak ölmesini beklediğine dikkat çekildi. İddianamede evdeki bağrışmalar nedeniyle olayın dışarıdan duyulduğu ve şüpheli Duran'ın, Aysel Perkgün'ün kendi kendisini yaraladığı mizanseni yaratmaya çalıştığı da vurgulandı.

Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, dosyada daha önce şüpheli Duran'ın ifadesinin kasten yaralama suçundan alındığına dikkati çekip, "Savcı soruşturma maddesini değiştirip, 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan dava açtı" dedi.

104 yerinden bıçakladığı eşinin başına oturup ölmesini bekledi! Dehşet saçan kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 30 Ağustos, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 104 yerinden bıçakladığı eşinin başına oturup ölmesini bekledi! Dehşet saçan kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 104 yerinden bıçakladığı eşinin başına oturup ölmesini bekledi! Dehşet saçan kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika
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