11 kattan düşen adam hayatını kaybetti! Oğlu babasının başında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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Beşiktaş Mahallesi Şehit Erkan Caddesinde özel bir firmaya ait 11 katlı inşaattın en üst katından 2'inci kattaki asansör boşluğa düşen 44 yaşındaki Afganistan uyruklu Murat Meyde, olay yerinde hayatını kaybetti.

OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayın ardından kaza yerine gelen şahsın 15 yaşındaki oğlu Ömer Meyde, ölen babasının başında gözyaşlarına boğuldu. Şahısın cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

"11. KATTAN DÜŞMÜŞ"

Olayı duyar duymaz yardıma geldiği söyleyen başka bir inşaatta çalışan Ali Öztürk, "Biz olay anında burada yoktuk haber aldık geldik. 11'inci kattan düşmüş aşağıya betonun üzerine biz de haber üzerine geldik. Afgan uyruklu kendisi" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.