117 Ayrı Suçundan Aranan 'Hayalet' Lakaplı Bilgisayar Korsanı Rezidansta Yakalandı

- 117 ayrı suçundan aranan 'hayalet' lakaplı bilgisayar korsanı rezidansta yakalandı İstanbul'da bir rezidansa düzenlenen operasyonla yakalanan azılı korsan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandıİSTANBUL - İşlediği suçlarla polisçe 'en çok arananlar' listesine giren 'hayalet' lakaplı bilgisayar...

- 117 ayrı suçundan aranan 'hayalet' lakaplı bilgisayar korsanı rezidansta yakalandı

İstanbul'da bir rezidansa düzenlenen operasyonla yakalanan azılı korsan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı



İSTANBUL - İşlediği suçlarla polisçe 'en çok arananlar' listesine giren 'hayalet' lakaplı bilgisayar korsanı, İstanbul'da bir rezidansa düzenlenen operasyonla yakalandı. Bilişim suçlarından, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanıp dolandırıcılığa, resmi beldede sahtecilikten, başkasına ait banka ve kredi kartları bilgisini ele geçirmeye kadar pek çok alandaki uzmanlığıyla bilinen korsanın 117 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 'hayalet' olarak bilinen Ceyhun T. adlı azılı bilgisayar korsanı, kredi kartı dolandırıcılığından, yazılım hırsızlığına, bilişim suçlarından, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanıp dolandırıcılığa, resmi beldede sahtecilikten, başkasına ait banka ve kredi kartları bilgisini ele geçirmeye kadar çok sayıda suça bulaştı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, adım adım takip ettiği T.'nin izine Esenyurt'ta ulaştı.

- Kaldığı rezidansta yakayı ele verdi

Yapılan çalışmaların ardından Esenyurt'ta lüks bir siteye 8 Ocak Salı günü baskın düzenleyen siber polisi, 117 ayrı suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan Ceyhun T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 'Hayalet' kod adıyla dolaşan dolandırıcı, işlediği tüm suçları internet kafelerden sahte hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçirip bu yöntemle suça bulaşan T.'nin, elde ettiği bilgilerle çok sayıda dolandırıcılık suçu işlediği ve 8 yıldır arandığı ortaya çıktı.

- Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Ocak'ta Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu.

Azılı korsanın, yüzlerce kişiyi internet üzerinde sahte ilanlar vererek ve peşinatlar topladığı, bu yöntemle dolandırıcılık yaptığı, internet siteleri üzerinde kişilerin hesaplarını ele geçirerek haksız kazanç sağladığı ifade edildi. 117 ayrı suç dosyasından arandığı öne sürülen Ceyhun T.'nin, işlediği 4 farklı suçtan da kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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