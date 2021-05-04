120 hayvanı tır ile çalan iki kişi yakalandı - Son Dakika

120 hayvanı tır ile çalan iki kişi yakalandı

04.05.2021 12:32
120 hayvanı tır ile çalan iki kişi yakalandı, System.String[]

Kayseri'de 120 küçükbaş hayvanı tır ile çalan iki kişi jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Kayseri'de 120 küçükbaş hayvanı tır ile çalan iki kişi jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Yuları Mahallesi'nde C.Y.'ye ait 120 küçükbaş hayvan çalındı. Yapılan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hırsızların yakalanmasına yönelik olarak çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 120 küçükbaş hayvanın tıra yüklendiği ve Adana'ya götürüldüğü tespit edildi. Jandarma dedektiflerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda hırsızlık zanlıları M.A. ve B.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Bulunan hayvanlar C.Y.'ye teslim edilirken, zanlılardan M.A. adli makamlarca serbest bırakıldı. Zanlı B.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

120 hayvanı tır ile çalan iki kişi yakalandı
120 hayvanı tır ile çalan iki kişi yakalandı
120 hayvanı tır ile çalan iki kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Yahyalı, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 120 hayvanı tır ile çalan iki kişi yakalandı - Son Dakika


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