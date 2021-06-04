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13. yüzyıldan bu yana kırık da olsa ayakta kalan minarenin öyküsü - Son Dakika

13. yüzyıldan bu yana kırık da olsa ayakta kalan minarenin öyküsü

04.06.2021 14:02
13. yüzyıldan bu yana kırık da olsa ayakta kalan minarenin öyküsü, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 13. yüzyılda Selçuklular döneminde Polybotum Antik Kenti'nden getirilen taşlarla yapılan ve 1801 yılı mayıs ayında çıkan büyük yangında köyle birlikte yanan camiden geriye kalan 'Kırık Minare' bulunduğu yerde ilginç görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 13. yüzyılda Selçuklular döneminde Polybotum Antik Kenti'nden getirilen taşlarla yapılan ve 1801 yılı mayıs ayında çıkan büyük yangında köyle birlikte yanan camiden geriye kalan 'Kırık Minare' bulunduğu yerde ilginç görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Bolvadin ilçesinde 13. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan "Kırık Minare", 1801 yılındaki büyük yangında yok olan Erkmenhisarı köyünün günümüze ulaşan tek mimari yapısı olması özelliği taşıyor. 13. yüzyılda tarihi İpek Yolu ve Kral Yolu üzerinde bulunan Erkmenhisarı köyünün, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde ise kalabalık nüfusu ile önemli bir yerleşim yeri olduğu tahmin ediliyor. Osmanlı döneminde de Türkmen köyü olarak kayıtlarda yer alan ve 1801 yılı mayıs ayında çıkan yangında tamamen yok olan Erkmenhisarı köyünde bulunan Akmescit'in minaresi ise ayakta kalmaya başararak günümüze kadar ulaştı. Halk arasında Kırık Minare olarak bilinen ve külahının olmadığı minareyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

MİNARE KORUMA ALTINA ALINDI

Selçuklu döneminde yapılan bir caminin günümüze kadar gelen tek bölümü olan Kırık Minare'nin 2009 yılında Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce tescillenerek koruma altına alındığını öğrenildi. Minare üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde ise yapımında Polybotum Antik Kenti'nden getirilen taşların kullanıldığı belirtildi.

Minarenin bulunduğu Erken Mahallesi sakinlerinden Gani Tek isimli vatandaş caminin özellikle yerli turistlerden büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, minarenin mimari yapısı ile Kırık Hali'nin çok dikkat çekici olduğunu kaydetti.

(Gökten Ceylan - Onur Dal/İHA)

13. yüzyıldan bu yana kırık da olsa ayakta kalan minarenin öyküsü

Selçuklular, Karahisar, Selçuklu, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 13. yüzyıldan bu yana kırık da olsa ayakta kalan minarenin öyküsü - Son Dakika


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