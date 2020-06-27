132 haneli bu köyde oturan herkesin soyadı 'Sarı' - Son Dakika

132 haneli bu köyde oturan herkesin soyadı 'Sarı'

132 haneli bu köyde oturan herkesin soyadı 'Sarı' Ordu'nun Perşembe ilçesinde bağlı Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı sarı 132 haneli mahallede, aynı adı taşıyanlar da olduğundan resmi dairelerde ve postalarda karışıklık yaşanabiliyor Mahalle Muhtarı İsmet Sarı: "Jandarma bir kişiyi...

132 haneli bu köyde oturan herkesin soyadı 'Sarı'

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Ordu'nun Perşembe ilçesinde bağlı Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı sarı

132 haneli mahallede, aynı adı taşıyanlar da olduğundan resmi dairelerde ve postalarda karışıklık yaşanabiliyor

Mahalle Muhtarı İsmet Sarı: "Jandarma bir kişiyi çağırıyor, aynı isimde olan herkes karakola gidiyor"

ORDU - Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı 132 haneli Yazlık Mahallesi'nde yaşamakta olan herkesin soyadı aynı. Aynı ad ve soyadı yüzünden insanlar lakap kullanmak zorunda kalıyor, kimi zaman ise resmi dairelerde ve gelen postalarda karışıklıklar yaşanabiliyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde yaşayanların hepsinin soyadlarının 'Sarı' ve Ahmet, Mehmet, Ali gibi isimlerin de birden fazla olması nedeniyle herkes birbirini lakapla çağırıyor. Evraklarda ve resmi işlerde karışıklığın yaşanabildiği mahallede, kimi zaman fıkraları aratmayan olaylar da yaşanıyor. Herhangi bir nedenden dolayı bir kişinin karakola çağrılması, aynı adı taşıyan ne kadar kişi varsa toplu şekilde karakola gitmelerine neden olabiliyor. Aynı adı taşıyan iki kadından birinin ölmesi ve iki kere ölüm beyanının gönderilmesi de mahallelinin mahkemeye gitmesine dahi neden olabiliyor. Uzaktan da olsa birbirleriyle akraba olan köy halkı, alıştığı bu durumu garipsemezken, ilk defa böyle bir olayla karşılaşanlar şaşırıyor. Mahallede, mezar taşlarında ise bütün soy isimler sarı olarak yer alıyor.

"Jandarma 1 kişi çağırıyor, 10 kişi karakola gidiyor"

Mahalle Muhtarı İsmet Sarı, isim benzerliği olanların, soyadlarının da aynı olmasından dolayı karışıklıkların yaşandığını ifade ederek, "Dedelerimiz bir aileden Rize'den gelme olduğu için o yüzden herkesin soyadı aynı. Aramızda yabancı da yok, kan bağı var. Jandarmada kimi zaman karışıklık oluyor. Örneğin Ahmet Sarı aranıyor, aynı isimden 10 kişi var. İsim benzerliği olabiliyor. Daha sonra hepsi karakola gidiyor, orada anne ve baba isminden çözülebiliyor. Her insanın bir lakabı var" diye konuştu.

"İlk kez duyanlar çok şaşırıyor"

Mahalle sakinlerinden 78 yaşındaki Aydın Sarı, yaklaşık 3 asır önce 'Sarı Hasan' adındaki bir kişinin buraya yerleşerek, burada yaşadığını, zaman geçtikçe de aynı soyadın devam ettiğini ifade etti. İlk defa mahalledeki soyadı olayını duyanların şaşırdığını ifade eden Aydın Sarı, "Eskiden mektup gelirken hep baba adıyla gelirdi. Benim oğlum mektup atarsa muhakkak babamın da adını yazardı. Çünkü aynı isimden çok var, illaki karışıyordu" diye konuştu.

"Lakaplar kullanılıyor, burada yer gök sarı"

Nuray Sarı isimli mahalle sakini de gelin olarak Yazlık Mahallesi'ne geldiğini ifade ederek, "Daha önce Türkiye'de böyle bir şey duymadım. Burada mezarlıklardaki soy isimler de Sarı. Aynı isimden çok var" şeklinde konuştu.

Mahalleliler, kimi vatandaşların hem kendi, hem de baba adlarının aynı olduğunu belirterek, "Burada Sarı'dan başka bir şey yok, yer gök Sarı" yorumunda bulunuyor.

Yazlık Mahallesi, Perşembe, Jandarma, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 132 haneli bu köyde oturan herkesin soyadı 'Sarı' - Son Dakika

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