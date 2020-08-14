14 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Uzak Ara Eğlence

00:30 Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım

02:00 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Akasya Durağı

05:45 Yabancı Damat

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

13:15 Çatı Katı Aşk

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çatı Katı Aşk

20:00 Iron Man 2

22:30 Rocky 2