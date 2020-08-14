14 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Uzak Ara Eğlence
00:30 Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
13:15 Çatı Katı Aşk
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çatı Katı Aşk
20:00 Iron Man 2
22:30 Rocky 2