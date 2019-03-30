Son Dakika Haberleri: 14 Yaşındaki Ortaokul Öğrencisi Gözyaşları İçerisinde Toprağa Verildi

14 Yaşındaki Ortaokul Öğrencisi Gözyaşları İçerisinde Toprağa Verildi

32 dakika önce

14 yaşındaki ortaokul öğrencisi gözyaşları içerisinde toprağa verildi 'Şimdi bu tabutun içinde misin?

14 yaşındaki ortaokul öğrencisi gözyaşları içerisinde toprağa verildi
'Şimdi bu tabutun içinde misin?' diyerek dakikalarca gözyaşı döktüler

ANTALYA - Antalya'da, sınıfta teneffüste geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aynur Ayan, feryatlar içinde toprağa verildi. Cenazede tabut başında dakikalarca gözyaşı döken yakınları, 'Şimdi bu tabutun içinde misin?' 'içimiz yanıyor' diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Muratpaşa ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan, dün öğle saatlerinde teneffüste sınıfta aniden fenalaştı. Öğretmenlerin haber vermesiyle okula sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi sınıfta yapılan Ayan, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
14 yaşındaki Aynur Ayan, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ayan'ın cenazesini aynı ismi taşıdığı babaannesi Aynur Ayan, dedeleri Mehmet Ayan ve Muhittin Yavuz tarafından alındı. Muratpaşa Cami'sinde cenaze namazına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ayan'ın çok sayıda yakınları ve arkadaşları katıldı.
Aynur Ayan'ın teyzeleri, cenaze tabuta dokunarak, 'Şimdi bu tabutun içinde misin?' 'içimiz yanıyor' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Dakikalarca tabut başında gözyaşı döken bazı yakınları fenalaştı. Ayan'ın bazı okul arkadaşları tabuta başını koyup, örtüyü okşayarak gözyaşı dökerken, bazıları ise birbirine sarılarak üzüntülerini yaşadı. 14 yaşındaki Aynur Ayan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Etiler Mezarlığı'na defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:29 Kaynak: İHA

Muratpaşa, Kalp Krizi, Antalya, Güncel
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