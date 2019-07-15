Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
Son Dakika Güncel Haber

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

8 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, System.String[]
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz 2016 tarihinde, Terör örgütü FETÖ/PDY tarafından milli birlik ve beraberliğimize, ülkemizin geleceğine yöneltilen hain kalkışma, Aziz milletimizin Milli Mücadele ruhuyla vatanına, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmasıyla etkisiz hale getirilmiştir.

Üç yıl önce yaşadığımız bu elim olay göstermiştir ki; sahip olduğu imkanı ve gücü milli ve manevi değerler uğruna kullanabilecek aklı ve iradesi hür nesiller yetiştirmek, bugün daha çok önem kazanmıştır.

Atatürk Üniversitesi olarak bize düşen, bu emanete sahip çıkacak şuürlu nesiller yetiştirmek ve bin yıldır vatan yaptığımız bu toprakların her anlamda hakkını verecek, mazlümun yanında, zalimin karşısında duracak gençlere öncülük etmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde; FETÖ'nün hain darbe girişimini kahramanlıklarıyla, kanlarıyla, canlarıyla demokrasi şölenine dönüştüren aziz şehitlerimiz ile milli bekamız ve değerlerimiz uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize acil şifalar dileyerek şükranlarımı sunuyorum." - ERZURUM
Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 04:24:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]