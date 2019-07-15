15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz 2016 tarihinde, Terör örgütü FETÖ/PDY tarafından milli birlik ve beraberliğimize, ülkemizin geleceğine yöneltilen hain kalkışma, Aziz milletimizin Milli Mücadele ruhuyla vatanına, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmasıyla etkisiz hale getirilmiştir.
Üç yıl önce yaşadığımız bu elim olay göstermiştir ki; sahip olduğu imkanı ve gücü milli ve manevi değerler uğruna kullanabilecek aklı ve iradesi hür nesiller yetiştirmek, bugün daha çok önem kazanmıştır.
Atatürk Üniversitesi olarak bize düşen, bu emanete sahip çıkacak şuürlu nesiller yetiştirmek ve bin yıldır vatan yaptığımız bu toprakların her anlamda hakkını verecek, mazlümun yanında, zalimin karşısında duracak gençlere öncülük etmektir.
Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde; FETÖ'nün hain darbe girişimini kahramanlıklarıyla, kanlarıyla, canlarıyla demokrasi şölenine dönüştüren aziz şehitlerimiz ile milli bekamız ve değerlerimiz uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize acil şifalar dileyerek şükranlarımı sunuyorum." - ERZURUM