15 yılda satamadığı ürünlerini paandemi döneminde bitirdi - Son Dakika

15 yılda satamadığı ürünlerini paandemi döneminde bitirdi

SİİRT - Siirt'te korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar resim ve sanata yöneldi. Kentte 44 yıldır resim ve sanatla uğraşan 60 yaşındaki Halis Güngör, 15 yıldır satamadığı ürünlerin tamamını pandemi döneminde sattı.

Tüm dünyada etkisini devam ettiren korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle vatandaşlar zamanlarının büyük bir bölümünü evde geçirmeye başladı. Eve kapanıp zamanlarını öldürmek istemeyen vatandaşlar sanata yöneldi. Evde bulunan vatandaşlar resim malzemeleri alarak evde farklı çalışmalar yapmaya başladı.

Resim malzemelerine yoğun talep olduğunu belirten iş yeri sahibi Halis Güngör, korona virüs salgını nedeniyle zamanının büyük bir bölümünü evde geçiren vatandaşların resim malzemelerine yoğun ilgi gösterdiğini, 15 yılda satamadıkları malzemeleri pandemi döneminde tükettiklerini söyledi. Güngör, "Kendimi bildim bileli resim ve sanatla uğraşıyorum. Çocukken çamurdan heykeller, şekiller yaptım ve o şekiller o heykeller beni sanata itti. Pandemi döneminde herkes resim ve sanata yöneldi. Çok değerli insanlarımız gelip resimle ilgili fikir aldı. Ne yapabiliriz hangi malzemeleri kullanabiliriz diye, tabi ki ben hepsine yardımcı oldum ve bu pandemi döneminde bu virüs döneminde 10-15 yıldır satamadığım resimleri, satamadığım malzemeleri sattım. Çok mutluyum. İnsanların sanatla uğraşması resimle uğraşması çok güzel ve gerçekten resim sanatı sizi tedavi eder. Ruhsal yönden sizi iyileştirir size dünyayı gezdirir. Renkleri ve sanatı keşfedin ve hiçbir zaman resim çizmekten vazgeçmeyin" dedi.