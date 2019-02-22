Son Dakika Haberleri: 150 Yıllık Sır: Zebraların Çizgilerinin Ne İşe Yaradığı Sorusuna Yanıt Bulundu
BBC

150 Yıllık Sır: Zebraların Çizgilerinin Ne İşe Yaradığı Sorusuna Yanıt Bulundu

34 dakika önce

Yeni bir araştırma, zebraların çizgilerinin ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engellediğine işaret ediyor.

150 Yıllık Sır: Zebraların Çizgilerinin Ne İşe Yaradığı Sorusuna Yanıt Bulundu, System.String[]
Yeni bir araştırma, zebraların çizgilerinin ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engellediğine işaret ediyor.

Bristol Üniversitesi'nde yapılan araştırmada atların üzerine zebra desenli ve tek renk örtüler örtüldü.

Araştırma heyetininin başkanı Prof. Tim Caro'ya göre hayvanlara yaklaşan sinek sayılarında farklılık görülmedi.

Ancak sineklerin çoğunun zebra desenli atlara yaklaşırken yavaşlayamayıp tökezledikleri gözlendi. Bazı sineklerin de son anda ata konmaktan vazgeçip uçmaya devam ettikleri görüldü.

Çizgiler uzaktan sinekleri caydırmasa da, bu hayvanların zebra desenli örtüsü olan atların üzerine konma oranları dörtte birden daha az çıktı.




'En güçlü teori'

Bilim insanları zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna Charles Darwin zamanından beri, yaklaşık 150 yıldır yanıt arıyor.

Bu konuda şimdiye kadar farklı teroriler ortaya atıldı.

Bunlar arasında çizgilerin hayvanların vücut ısısını ayarlaması, yırtıcılara karşı koruma sağlaması ve hatta bireysel tanınma gibi sosyal bir işlev görmesi de var.

Prof. Caro, araştırmaya katılan biyologların büyük bölümünün çizgilerin tek işlevinin sineklerle ilişkili olduğunda görüş birliğine vardığını söylüyor.

Afrika at sinekleri, özellikle Latin Amerika'da her yıl binlerce insanın ölümüne yol açan Rodezya uyku hastalığı ve kasları eriterek ölümcül olabilen Afrika at vebası gibi hastalıklara neden oluyor.

Dr. Martin How da, "Hayvanlar için ısırılmaya karşı ölüm-kalım meselesi olacak bir konuda gerçekten güçlü bir seçilim baskısı söz konusu" dedi.




'Sonuçlar insanları da sineklerden koruyabilir'

Bu sonuçların insanlar içinde yararlı olabileceğini söyleyen How, "Araştırma sırasında sineklerin çizgili desenli kıyafetler giyen ekip üyelerine, koyu giysililere oranla daha az saldırdıkları görüldü" dedi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:34 

Afrika, Bristol Üniversitesi, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



31 Mart Seçimleri İçin 4 Büyükşehirde Yapılan Son Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar "İntiharımızdan Kimse Sorumlu Değildir" Dedikten Sonra İmam ve Eşi Ölü Bulundu

Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var Hayvanlara Eziyetin Önlenmesi İçin Araştırma Komisyonu Kurulacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 11:08:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 150 Yıllık Sır: Zebraların Çizgilerinin Ne İşe Yaradığı Sorusuna Yanıt Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]