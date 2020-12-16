16 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

16 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

16 Aralık 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 00:00 Süper Lig 01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 01:00 Süper Lig 01:00 beIN Teknik 01:45 Maç Saati 02:00 Maç Saati 02:00 1. Lig 03:45 Süper Lig Haftanın Golleri 03:45 Süper Lig 03:45 Maç Saati 04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 04:30 beIN Manşet 05:30 Özel Röportaj 05:30 Süper Lig Maç Özetleri 06:00 Maç Saati 07:45 Maç Saati 08:00 Maç Saati 08:00 beIN Manşet 09:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Süper Lig Kısa Özet 09:45 Maç Saati 10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 11:30 Özel Röportaj 12:00 Süper Lig 12:00 1. Lig 13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:00 Maç Saati 14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi & UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi 14:00 beIN Teknik 14:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri 14:45 Süper Lig Maç Özetleri 15:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri 15:30 Maç Başlıyor 15:45 Süper Lig Kısa Özet 15:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 16:00 Futbolun Şehirleri 16:00 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor 16:15 UEFA Şampiyonlar Ligi 16:45 Devre Arası 17:00 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor 17:00 beIN Manşet 17:00 beIN Teknik 18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 18:00 Süper Lig 18:00 Maç Sonu 18:00 Serie A Full Impact 18:30 Ligue 1 Show 18:30 beIN Teknik 19:00 DG Sivasspor - FTA Antalyaspor 19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin 19:00 This is Paris 19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 19:30 Özel Röportaj 19:45 Süper Lig 20:00 DG Sivasspor - FTA Antalyaspor 20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 20:00 beIN Manşet 20:30 This is Paris 21:00 beIN Teknik 21:00 Süper Lig 21:00 beIN Manşet 22:00 Taraftar 22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 23:00 Gamer 23:00 Futbolun Şehirleri 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

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