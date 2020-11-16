16 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:30 Payitaht Abdülhamid

02:55 Türkan Hanım'ın Konağı

03:15 Gönül Dağı

04:50 Nirvana Alevler İçinde

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

06:35 Böyle Bitmesin

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

09:10 Diriliş Ertuğrul

11:00 Benim Adım Melek

11:50 Enine Boyuna

13:00 Gizemli Tarih Ayasofya

13:40 Fazlası Zarar

14:05 3'te 3 Tarih

15:25 Gönül Dağı

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

20:00 Türkiye - Rusya

20:45 Devre Arası

21:00 Türkiye - Rusya

22:00 Tövbeler Olsun