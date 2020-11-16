Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Payitaht Abdülhamid
02:55 Türkan Hanım'ın Konağı
03:15 Gönül Dağı
04:50 Nirvana Alevler İçinde
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
06:35 Böyle Bitmesin
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:10 Diriliş Ertuğrul
11:00 Benim Adım Melek
11:50 Enine Boyuna
13:00 Gizemli Tarih Ayasofya
13:40 Fazlası Zarar
14:05 3'te 3 Tarih
15:25 Gönül Dağı
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Türkiye - Rusya
20:45 Devre Arası
21:00 Türkiye - Rusya
22:00 Tövbeler Olsun
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika