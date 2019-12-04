17 Farklı Üniversiteden 173 Katılımcı ATAVET'te buluştu

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.



Programa; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Kılıç, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu, ilgili STK, dernek ve vakıf yöneticileri, çok sayıda ulusal ve uluslararası akademisyen ile öğrenci katıldı.



"Yeni Nesil Üniversite Vizyonundan Motivasyon Alıyoruz"



Veteriner Fakültesi öğrencilerinden Cihan Mutlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Kılıç'ın şehir ile bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi vermesiyle ilerleyen program, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu'nun kongre sürecine dair bilgi vermesiyle devam etti. Veteriner Fakültesinin, Yeni Nesil Üniversite vizyonundan aldığı ekstra motivasyonla akademik personeli ve öğrencisi ile önemli bir konuma ulaştığını belirten Prof. Dr. Avcıoğlu, 2017 yılında Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Öğrenci Kongresinin gerçekleştirildiğini, bugün ise ATAVET I. Uluslararası (II. Uluslararası Katılımlı) Öğrenci kongresi için bir araya gelindiğini ifade etti.



Uluslararası Öğrenci Kongresini önemli kılan bir diğer hususun, katılımcıların çoğunun daha üniversite sıralarında bilimsel etkinliklerde bulunmaları olduğuna dikkat çeken Avcıoğlu: "Hep birlikte, bunun haklı gurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kongremize 6 farklı ülkeden, 17 farklı üniversiteden toplam 173 katılımcı 82 adet sözlü, 16 adet poster ve 9 adet çağrılı olmak üzere toplam 107 bildiri ile katıldı. Bu durum bizler için sevinç ve gurur kaynağıdır. Kongremize desteklerinden dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere değerli sponsor firmalarına, yurt içi ve yurt dışından katılan saygıdeğer katılımcılara, kongrenin düzenlenmesine katkıda bulunan düzenleme ve bilim kurulu üyelerine değerli katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diyerek sözlerini sonlandırdı.



"Bünyemizde Donanımlı Laboratuvarları ve Hayvan Hastanesini Barındırıyoruz"



Dünyada eğitim ve öğretim kalitesi değerlendirmelerinin gün geçtikçe önem kazandığını, bir üniversitenin dünyadaki eğitim sistemindeki yerinin belirlenmesinin o üniversitenin evrensel hedefleri geliştirmesini sağladığını dile getirerek konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında öğrenci merkezli eğitim ve öğretimin, üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerinin en başında geldiğini söyledi.



177 yıllık eğitim ve öğretim geçmişi bulunan Veteriner Hekimliği mesleğinin insan ve hayvan sağlığı üzerine etkilerinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı: "Toplumların nüfus artışı, hayvansal kökenli protein ihtiyacını gün geçtikçe arttırmış ve bu ihtiyacın giderilmesine yönelik çabalar son yıllarda daha da önem kazandı. Bununla birlikte, büyükşehir yaşamının ve sosyal yapının değişmesi bazı sosyal ilişkilere olan ihtiyacı da ortaya çıkardı. Bu ihtiyaç hayvan sevgisiyle giderilmeye çalışılıyor. Bünyesinde donanımlı Laboratuvarlar ve Hayvan Hastanesi barındıran bir üniversite olarak bunun bilinciyle Veteriner Hekimlik eğitimine büyük önem vermekteyiz" şeklinde konuştu.



Bu bilincin bir parçası olarak düzenlenen Uluslararası Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci Kongresinin gelenek haline gelmesini ve elde edilen sonuçların strateji geliştiren tüm paydaşlara faydalı olmasını temenni eden Rektör Çomaklı, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. - ERZURUM