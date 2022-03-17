18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydoğdu, mesajında, Türk Milletinin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan birisinin Çanakkale zaferi olduğunu vurguladı.

Çanakkale zaferi tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu göstermesi bakımından tarihi öneme sahip olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak da Çanakkale zaferi, milletimizin gönlünde son derece önemli bir yere sahiptir. Bu emsalsiz zafer sayesinde ve rengini şehitlerimizin al kanından alan bayrağımız, bağımsızlığımızın sembolü olarak sonsuza dek dalgalanacaktır. Ülkemizi her türlü tehlikeden korumak ve insanlarımızın huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Şehitlerimizin emanetleri canımızdan aziz ve başımızın tacıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi bir kez daha yad ediyor, ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun."