Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 19'uncu Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başlıyor.



8 Ekim Salı günü 18.00'da AKM'de gerçekleştirilecek açılış programı ile başlayacak 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 9 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'da Sapanca'da yapılacak şiir sunumları ve dinletinin ardından son bulacak. Yurtiçi ve yurtdışından şairlerin şiir sunumlarıyla unutulmaz deneyim katılımcılarla buluşturacak etkinlik, şairlerin katılımıyla lise söyleşileri, söyleşi ve dinletilerle zenginleşecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamlarına tüm sanatseverler davet edildi. - SAKARYA