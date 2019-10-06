Son Dakika Haberleri: 19'uncu Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

19'uncu Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başlıyor

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 19'uncu Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başlıyor.

19'uncu Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başlıyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 19'uncu Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başlıyor.


8 Ekim Salı günü 18.00'da AKM'de gerçekleştirilecek açılış programı ile başlayacak 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 9 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'da Sapanca'da yapılacak şiir sunumları ve dinletinin ardından son bulacak. Yurtiçi ve yurtdışından şairlerin şiir sunumlarıyla unutulmaz deneyim katılımcılarla buluşturacak etkinlik, şairlerin katılımıyla lise söyleşileri, söyleşi ve dinletilerle zenginleşecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamlarına tüm sanatseverler davet edildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 6 Ekim 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)
Şiir okuması beklenen öğrenci şarkı söyledi Amsterdam Belediyesi araçsız şehir hedefine ilişkin alacağı önlemleri açıkladı ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü Babahan'ın Bahçeli'yi hedef alan tweetini beğenmesi üzerine ikinci kez özür diledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 17:51:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19'uncu Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]