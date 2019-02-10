2. Abdülhamid, Vefatının 101. Yılında Kabri Başında Anıldı
25 dakika önce
Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 101. yılında, Çemberlitaş'taki Sultan 2. Mahmud Türbesi'nde bulunan kabri başında anıldı.
Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 101. yılında, Çemberlitaş'taki Sultan 2. Mahmud Türbesi'nde bulunan kabri başında anıldı.
Anma programına, İstanbul
İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz
, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz
, Türçek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emre Bilgili
ve 2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu
'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
Türkçek Derneği'nin organize ettiği "2. Abdülhamid'in Ölüm Yıl Dönümünde 101 Hatim" programı kapsamında 2. Abdülhamid'in kabri başında Kuran
okundu, dua edildi.
Anma kapsamında 2. Abdülhamid'in mezarının bulunduğu türbe de ziyaret etti.
Daha sonra katılımcılara gül suyu ve lokum ikram edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:35 Kaynak: AA
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