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2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika

2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti

04.11.2021 17:00

Batman'da hamile bir kadın, karşıya geçtikleri sırada 2 çocuğunu dolmuşun altında kalmaktan kurtardı ancak kendi kaçamadı. Kadının ve karnındaki bebeğinin vefatı büyük üzüntü yarattı.

Batman Merkez'de yolun karşısına geçmek istediği sırada hızla gelen dolmuşun altından 2 çocuğunu kurtarmayı başaran ancak kendi kurtulamayan hamile Songül Şengül'ün vefatı, duyanları kahretti.

DOLMUŞ HIZLA GELİYORDU

Gültepe Mahallesi Havaalanı karayolunda araçların yoğun geçtiği yolda 22 yaşındaki Songül Şengül, iki çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Hızla gelen dolmuşu fark eden anne Şengül, aracın kendilerine çarpacağını anlayınca yanındaki 2 çocuğunu iterek kurtarırken, kendisi dolmuşun altında kaldı.

KARNINDAKİ BEBEK DE ÖLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, talihsiz kadın ile karnındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yürek sızlatan kaza! 2 çocuğunun dolmuşun altında kalmaktan kurtaran hamile kadın ezilerek öldü
Yürek sızlatan kaza! 2 çocuğunun dolmuşun altında kalmaktan kurtaran hamile kadın ezilerek öldü
Yürek sızlatan kaza! 2 çocuğunun dolmuşun altında kalmaktan kurtaran hamile kadın ezilerek öldü
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti

Batman, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • Yaban Gülü: Ya Rabbi bu nasıl bir acıdır. Araç kullanırken kimseyi umursamadan direksiyon başına geçip bir insanın hayatına hem de geride bıraktığı yavrularına da sebep olmak.. Ne deyim Allah affetsin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Zeynep Nursen: 22sinde üçüncü cocuga hamile daha cok genç iki cocugu idare edememis zorlanmıs keske erken evlenmeseydi egitim alıp akıllansaydı önce Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • mehmet uyar: Zaten batmanin dolmusculari ne sozden ne laftan ne trafikten anlar bu dolmuscuya en agir ceza verilmeli Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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