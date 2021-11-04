Batman Merkez'de yolun karşısına geçmek istediği sırada hızla gelen dolmuşun altından 2 çocuğunu kurtarmayı başaran ancak kendi kurtulamayan hamile Songül Şengül'ün vefatı, duyanları kahretti.
Gültepe Mahallesi Havaalanı karayolunda araçların yoğun geçtiği yolda 22 yaşındaki Songül Şengül, iki çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Hızla gelen dolmuşu fark eden anne Şengül, aracın kendilerine çarpacağını anlayınca yanındaki 2 çocuğunu iterek kurtarırken, kendisi dolmuşun altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, talihsiz kadın ile karnındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti - Son Dakika