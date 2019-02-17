Son Dakika Haberleri: 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı'na Doğru

2. Doğu Marmara Tarım Fuarı'na Doğru

58 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katılımıyla düzenlenen 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı, 6 Mart'ta Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak.

2. Doğu Marmara Tarım Fuarı'na Doğru, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katılımıyla düzenlenen 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı, 6 Mart'ta Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Fuar AŞ ile ortaklaşa gerçekleştirilecek fuar için hazırlıklar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, fuarda sebze, meyve ve hayvansal tarımla uğraşan çiftçileri sektöründe uzman firmalarla buluşturmayı hedefliyor.

Bu yıl fuara tarım sektöründe lider ve alt firmalardan oluşan 200'ü aşkın şirketin yanı sıra 30 büyükşehir ve ilçe belediyelerinden katılım sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve yaklaşık 150 bin ziyaretçinin katıldığı fuarda, bu yıl da önemli etkinlikler yapılacak.

Bu yıl fuarda hayvancılık, tavukçuluk ve süt endüstrisi ile sera, bahçe ve süs bitkileri endüstrisi konularında alet, ekipman ve ürünler sergilenecek.

Bu yıl teması "ata tohumları" olarak belirlenen fuarda, tarım ve hayvancılık alanlarında görev yapan resmi kurumlar, ziyaretçilerle bilgi paylaşımında bulunacak.

Fuarda ayrıca ata tohumu dağıtımıyla yerel tohumun üretiminin önemi ve sürdürülebilirliği konularında seminerler yapılacak.

Çiftçilere her yıl yapılan ilkbahar ve sonbahar yem ile tohum bitkisi desteği fuar kapsamında sağlanacak.

Fuar süresince her gün katılımcıların sorularına cevap verecek uygulamalı atölye çalışmaları ve "Sağlıklı üretimin yolu" adı altında, Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri tarafından danışmanlık hizmeti verilecek.

İl dışından fuara katılım sağlayacak misafirlere "Gez Gör Kocaeli" programı kapsamında tarım ve hayvancılık işletmeleri gezdirilecek.

Fuar, 10 Mart'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:07 Kaynak: AA

Marmara, Ekonomi
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