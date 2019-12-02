Son Dakika Haberleri: 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Son Dakika 3. Sayfa 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

6 saat önce

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi, System.String[]

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.


Merkez bağlı Kiledere beldesinde ikamet eden Mustafa Yüce (23) ve Berna Yüce (22), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan iki kişinin durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. - NİĞDE

Mustafa Yüce, Kiledere, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:04 Kaynak: İHA
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