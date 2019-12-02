2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.



Merkez bağlı Kiledere beldesinde ikamet eden Mustafa Yüce (23) ve Berna Yüce (22), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan iki kişinin durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. - NİĞDE