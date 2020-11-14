2. Lig: Elazığspor: 0 Kırklarelispor: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında T. Y. Elazığspor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Doğukent
Hakemler: Erhan Kutlu x, Mehmet Mithat Levent xx, Mehmet Şengül xx
T. Y. Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Onur Alsu xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Murat Ceylan xx (Cihan Canpolat dk. 77 x), Ömer Yıldız xx, Cengizhan Akgün xx, Hebat Alan xx, Tufan Kelleci xx, Kadir Taşoğlu xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Yusuf Ensar Poyrazlı xx (Cihan Aslan dk. 70 x)
Kırklarelispor: Umut Kaya xx, Serkan Sözmen xx, İbrahim Sürgülü xx, Görkem Bitin xx, Atakan Arslan xx (Muhammet Sercan dk. 79), Yunus Emre Yalçın xx (İsmail dk. 68, Arda Hilmi dk. 89), Mert Sinan Pekesen xx, Hamza Özdemir xx, Emre Balkı xxx (Kubilay dk. 68 x), Davut Babur xx, Berkan Burak Turan xx
Gol: Emre (dk. 34) (Kırklarelispor)
Kırmızı Kart: Murat Ceylan (dk. 89) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: Yusuf Ensar, Cengizhan, Ömer Yıldız, Ömer Faruk, Kadir (Elazığspor), Berkan Burak (Kırklarelispor) - ELAZIĞ
- Kaynak: İHA
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