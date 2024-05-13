Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

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CHP'den Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketiyle ilgili ilk yorum geldi. Pakette 4 temel eksiğe işaret eden Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 2024 bütçesinde büyük kısmı şirketlere muafiyet, indirim ve teşvik kaynaklı olarak 2,2 trilyon TL'lik vergiden vazgeçildiğini ancak bugün açıklanan pakette bu rakamı azaltmaya dönük bir maddenin yer almadığını belirtti. Karatepe, üst gelir grubunu vergilendirmeye dönük de bir madde olmadığını dile getirdi.

13.05.2024 14:31  Güncelleme: 15:19
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün kameralar karşısına geçerek kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı. Paketin temel amacı, "enflasyonla mücadeleye katkı sunmak" olarak açıklandı.

KAMUDA TEDBİR ÜSTÜNE TEDBİR

Kamuda taşıt, bina ve personel alımlarıyla ilgili kısıtlamalar getiren, kamu emekçilerinin lojman, sosyal tesis ve servis haklarını da hedefe koyan paketle ilgili CHP'den de ilk yorum geldi.

"DÖVİZ ÜZERİNDEN YAPILAN GARANTİ ÖDEMELERİN İNDİRİLMESİ YOK"

Sozcu.com.tr'ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, pakette 4 temel eksiğe işaret ederek "Kamu İhale Kanununu değiştirerek ihaleleri rekabetçi yapacak düzenleme ve kamu özel işbirliği (KÖİ) kapsamında döviz üzerinden yapılan garanti ödemelerin indirilmesi yok" dedi.

Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe.

"ÜST GELİR GRUBUNU VERGİLENDİRMEYE DÖNÜK MADDE YER ALMIYOR"

2024 bütçesinde büyük kısmı şirketlere muafiyet, indirim ve teşvik kaynaklı olarak 2,2 trilyon TL'lik vergiden vazgeçildiğini ancak bugün açıklanan pakette bu rakamı azaltmaya dönük bir madde yer almadığını belirten Karatepe, üst gelir grubunu vergilendirmeye dönük de bir madde olmadığını dile getirdi.

"11 TRİLYON LİRALIK BÜTÇE İÇİNDE DEVEDE KULAK BİLE DEĞİL"

Paketin amacının "kamuoyu algısını yönetmeye çalışmak" olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karatepe, paketteki birçok maddenin 11 trilyon liralık bütçe içinde devede kulak bile olmadığına işaret etti. Karatepe, paketteki tedbirlere dair somut parasal rakamlar da açıklanmamasını eleştirerek "50 yıldır görmeye alıştığımız standart tedbirler ağırlıkta. Çoğu zaten özelleştirilen lojman ve tesislerin kalanları da satılacak" dedi.

"HEDEFTE MUHALEFETE GEÇEN BELEDİYELER VAR"

Karatepe ayrıca, paketle birlikte çoğunluğu muhalefete geçen belediyelerin hareket alanının daraltılmasının de hedeflenmesini beklediğini söyledi.

Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

ÖZEL: SARAY İLK KEZ GENELGE KAPSAMINA ALINMIŞTIR

Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun Soma'da düzenlediği toplantı sonrası konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Özgür Özel ise "Bugüne kadar 7 kez yaptılar, bu 8'inci... Bu 8'incisinin ilanı, daha önceki 7 genelgeye kendilerinin uymadıklarının göstergesidir. Bugünkünün diğerlerinden ayırıcı özelliği, hep eleştirdiğimiz Saray'ın ilk kez genelge kapsamına alınmasıdır" dedi.

"BU ÖRTÜLÜ BİR IMF PROGRAMIDIR"

"Yazılanların hepsi önemli ancak tek tek takip edilmesi lazım" diyen Özel şöyle devam etti; "3 yıl boyunca yeni personel istihdam edilmeyeceğinin, sadece emekli kadar personel alınacağını ve kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirileceği ise emekçiler açısında son derece ciddi bir durumdur. Bu, örtülü bir IMF programıdır. İşçiye zam verme, emekliye zam verme... Birazcık işverenlere, birazcık zenginlere, birazcık Kur Korumalı Mevduat'la servetine servet katanlara yönelsinler."

Mehmet Şimşek\'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP\'den ilk yorum

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Son Dakika Politika Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ender Kervancıoğlu: Tasarruf saraydan başlarsa inandırıcı olur. 1100 odalı sarayın bir günlük masrafı 300 bin emeklinin bir aylık toplam maaşına denk geliyor. 89 17 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Cem evlerinin masraflarından başlanmalı önce çünkü neye hizmet edildiği belli olmayan kuruluşlar kapansın 46 63 Ender Kervancıoğlu: Sarayın bir aylık masrafı dicektim düzelteyim. 33 10
  • ferhat eser: 10 milyon mültecinin masrafları ne olacak tasarruf burdan başlanmalı geri gönderme merkezi gereğini yapmalı 76 13 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Sanki kendi Türk vatandaşı şamrel 9 13
  • ferhat eser: abuzere aldırmayın onun akıl hocası bizim selami bunlar akşam başka sabah başka konuşurlar makarnayı ağızlarına dayandınmı kafaları milyon olur onun makarnası bitmiş üstüne gitmeyin 23 7 Yanıtla
    Selami Karagülle: Ferhat eser Makarna yemek saman yemekten iyidir :)) 7 0 Emir Kozcu: Selami Abuzer ile makarna ve samanı karıştırıp yiyor gibisiniz. Afiyet olsun 0 0
  • Ramazan Gündoğan: İtibardan tasarruf olmaz. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerinden Almanya başbakanı mutevazi ofisinden Türkiye’ye geldiğinde altın varaklı koltuklara oturup ‘ne kadar zengin bir ulke’ demesin mi? Gurbetçiler ülkemize gelip 100 Euro bozdurup 3500? ile harika bir gün geçirmesin mi? Türkiye cennet cennet kıymetini bilin, kurulu düzenimiz olmasa biz de kesin dönüş yapardık. 17 10 Yanıtla
  • Gencer Guney: boş sözler. hazine garantili yapılar ile ilgili bişey yok, sarayın bir günlüğü bir milyon dolar. milletvekili yarıya düşsün, on yıl önce çerez parası diyordu ee şimdi noldu 15 0 Yanıtla
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