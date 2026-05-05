Cüneyt Çakır\'ın son halini görenler tanıyamadı

Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, Dünya Kupası süreci ve görev yaptığı ülkedeki hakemlik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

DÜNYA KUPASI HEYECANI

HT Spor’a konuşan deneyimli isim, Dünya Kupası’nda yönetici olarak yer alacak olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti. Çakır, “Dünya Kupası’nda yönetici olarak yer alacağım için heyecanlıyım. Orada görev alacak hakemleri 4 yıl boyunca eğittik ve takip ettik. Yeni hakemler kazandırmak mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

GÜRCİSTAN’DA SİSTEM DEĞİŞTİ

Göreve geldiklerinde Gürcistan’da hakemlerin sadece yaz aylarında görev alabildiğini vurgulayan Çakır, yapılan çalışmaların ardından önemli bir gelişim sağlandığını söyledi. Çakır, “Artık Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde görev yapan hakemlerimiz var. Bu, Gürcistan hakemliği için çok değerli bir gelişme” dedi.

“BURADA ÇOK MUTLUYUM”

Gürcistan’daki görevinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakır, “Şu anda Gürcistan’da çok mutluyum. Görev yaptığım sürece en iyisini yapacağım” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

YAŞLANMIŞ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan uzun yıllar sahalarda düdük çalan Cüneyt Çakır’ın son görüntüsü, zaman içindeki değişimiyle dikkat çekti. Futbolseverler, deneyimli hakemin yaşlanmış halini sosyal medyada sıkça konuştu.