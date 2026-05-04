Manisa\'da yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın can aldı. Altay Mahallesi Dumlupınar Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın 1’inci katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst katın penceresine de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, balkondan içeri girmeye çalıştıkları sırada evde yalnız yaşayan Mustafa Gökmen’in cansız bedeniyle karşılaştı.

BALKONDAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Yalnız yaşadığı öğrenilen Gökmen’in, yangın sırasında balkondan çıkarak kurtulmaya çalıştığı ancak bu sırada yere yığılarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı daire tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı üst katta da kısmi hasar oluştu.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mustafa Gökmen’in cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.