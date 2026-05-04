Birleşik Arap Emirlikleri, OAPEC üyeliğinden de ayrıldı
Birleşik Arap Emirlikleri, OAPEC üyeliğinden de ayrıldı

Birleşik Arap Emirlikleri, OAPEC üyeliğinden de ayrıldı
04.05.2026 12:40  Güncelleme: 12:42
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC ve OPEC+’tan ayrılmasının ardından Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü’nden de çekildi. Alınan kararla birlikte ülke, petrol üretim politikalarında daha bağımsız hareket etmeyi ve üretim kapasitesini sınırlayan kotalardan uzaklaşmayı hedefliyor. Uzmanlar, bu adımın küresel enerji piyasasında dengeleri etkileyebileceğini ve daha rekabetçi bir dönemin kapısını aralayabileceğini değerlendiriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), küresel enerji dengelerini sarsan adımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılacağını duyuran ülke, şimdi de Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü’nden (OAPEC) çekildiğini açıkladı.

OAPEC tarafından yapılan yazılı açıklamada, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl el-Mezrui’nin, örgütün dönem başkanı Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Receb Abdussadık’a gönderdiği resmi yazıyla çekilme kararını bildirdiği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu kararın 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girdiği ifade edildi.

OPEC’TEN AYRILIK SÜRECİYLE BAĞLANTILI

BAE’nin bu kararı, kısa süre önce duyurduğu OPEC ve OPEC+’tan ayrılma hamlesinin devamı niteliğinde değerlendiriliyor. Abu Dabi yönetimi, 1 Mayıs 2026 itibarıyla bu iki büyük petrol ittifakından da ayrıldığını açıklamıştı. Resmi açıklamalarda, bu adımın ülkenin uzun vadeli ekonomik hedefleri, enerji sektöründeki dönüşüm ve üretim kapasitesini artırma stratejisiyle bağlantılı olduğu vurgulandı.

“DAHA FAZLA ESNEKLİK” VURGUSU

Uluslararası basında yer alan değerlendirmelerde, BAE’nin özellikle üretim kotalarından bağımsız hareket etmek istediği ve bu nedenle örgütlerden ayrıldığı belirtiliyor. Uzmanlara göre ülke, artan üretim kapasitesini sınırlayan kotalardan kurtularak piyasaya daha hızlı ve bağımsız şekilde müdahale etmeyi hedefliyor. BAE’nin uzun süredir günlük petrol üretimini artırmaya yönelik yatırımlar yaptığı ve bu kapasiteyi serbestçe kullanmak istediği de analizlerde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

KÜRESEL ENERJİ DENGELERİNE ETKİSİ TARTIŞILIYOR

Enerji uzmanları, BAE’nin OPEC, OPEC+ ve OAPEC’ten peş peşe çekilmesinin, petrol piyasasında yeni bir dönemin habercisi olabileceğini belirtiyor. Bu adımın özellikle üretim koordinasyonunu zorlaştırabileceği ve OPEC’in küresel fiyatlar üzerindeki etkisini zayıflatabileceği ifade ediliyor. Öte yandan bazı analizler, kısa vadede piyasaya etkisinin sınırlı olabileceğini ancak uzun vadede daha rekabetçi ve parçalı bir enerji yapısının ortaya çıkabileceğini öngörüyor.

ORTA DOĞU’DA YENİ ENERJİ DÖNEMİ

BAE’nin aldığı bu kararlar, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda jeopolitik sonuçlar da doğurabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Körfez ülkeleri arasındaki enerji iş birliği ve koordinasyonun geleceği yeniden tartışmaya açılırken, petrol piyasasında dengelerin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Kaynak: DHA

