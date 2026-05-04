Kadıköy\'de vapura binen Azerbaycanlı kadın sefer sırasında kayboldu

Kadıköy’den Beşiktaş’a sefer yapan yolcu vapurunda akşam saatlerinde yaşanan olay endişe yarattı. 2 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova’nın vapur yolculuğu sırasında kaybolduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, vapurun güverte bölümünde çantasıyla oturduğu görülen kadının bir süre sonra yerinde olmadığı fark edildi. Çantanın bulunduğu ancak Huseynova’nın vapurda olmadığı anlaşılınca durum görevlilere bildirildi.

KADIKÖY’DE VAPURA BİNDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Seferi gerçekleştiren vapurun “Kırçıloğlu 4” isimli yolcu gemisi olduğu belirlendi. Vapurda bulunan siyah çanta üzerinde yapılan incelemede, çantanın Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova’ya ait olduğu tespit edildi.

Kadıköy iskelesindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Huseynova’nın saat 20.20 sıralarında turnikelerden geçerek vapura bindiğini belirledi. Görüntüler, kayıp kadının kızı Nigar Yusifli’ye izletildi ve Yusifli görüntüdeki kişinin annesi olduğunu doğruladı.

BEŞİKTAŞ’TA İNDİĞİNE DAİR GÖRÜNTÜ YOK

Polis ekipleri, vapurun varış noktası olan Beşiktaş iskelesindeki kamera kayıtlarını da detaylı şekilde inceledi. Yapılan incelemelerde Huseynova’nın vapurdan indiğine dair herhangi bir görüntüye rastlanmadı. Öte yandan vapur kaptanıyla yapılan görüşmede, gemideki güvenlik kameralarının 14 Nisan’dan bu yana çalışmadığı bilgisine ulaşıldı.

DENİZDE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kayıp kadının bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne ait 2 kontrol botu, Kıyı Emniyeti’ne ait 1 bot ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 1 bot bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.