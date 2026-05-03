Fırtınada minarenin yıkılma anı kamerada

03.05.2026 22:24
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtınada bir caminin minaresinin yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve fırtınada Mezra Merkez Camii’nin minaresi yıkıldı.

İKİ ŞEHRİMİZDE FIRTINA, CAMİLERİN MİNARELERİNİ YIKTI

Minarenin yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, cami çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Elazığ'da da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Saat 20.25 sularında Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Sürsürü Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın isabet etmesi sonucu minare yıkılırken, caminin etrafında kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. 

Kaynak: İHA

