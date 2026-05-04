Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi hakkında avukata tehditten suç duyurusu

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Murat Bahtiyar hakkında, Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'a yönelik sanal medyada tehdit ve hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SÜREÇ

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül'de dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu. Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kamerası görüntülerinden Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 17 YIL HAPİS KARARI

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında, komşuları Nevzat Bahtiyar ile birlikte 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Nevzat Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin'i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu. 28 Aralık 2024'te görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme Salim, Yüksel ve Enes Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Nevzat Bahtiyar'a 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan verilen 4,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Nisan'da yeniden görülen duruşmada Nevzat Bahtiyar'a 'Nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım' suçundan takdiri indirim olmaksızın 17 yıl hapis cezası verildi.

RUHSATSIZ SİLAHLA YAKALANAN OĞLU TUTUKLANDI

Karar duruşmasına verilen arada, taraf aileler adliyeden ayrıldı. Bu sırada Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ve yanındaki 2 akrabasının bulunduğu araç, durumlarından şüphelenilmesi üzerine yunus timleri ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemede 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADA TEHDİT VE HAKARET İDDİASI

Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Murat Bahtiyar hakkında, davada tutuklu bulunan Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'a sanal medyada tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Ailenin diğer avukatı Yılmaz Demiroğlu tarafından verilen şikayet dilekçesinde, “Müvekkilim Onur Akdağ, kamuya mal olmuş Narin Güran dosyasında savunma avukatı olarak kamu görevini icra etmektedir. Zaman zaman kamuyu aydınlatmak amacı ile X sanal medyasından kendi sayfasından paylaşımlar yapmaktadır. Narin Güran'ın öldürülmesi olayının sanıklarından olan Nevzat Bahtiyar'ın, 16 Nisan 2026 tarihinde Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde kardeşi Murat Bahtiyar, X üzerinden bir sohbet odasında müvekkilimi kastederek tehdit içerikli sözler sarf etmiştir. Mahkeme günü de Diyarbakır Adliyesi önünde Bahtiyar ailesinin şüpheli hareketleri dolayısı ile araçlarında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah yakalanmış, soruşturma kapsamında Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklanmıştır. Şüpheli Murat Bahtiyar, 16 Nisan’daki duruşma bittikten sonra X adlı sosyal medya platformunda katıldığı bir sohbet odasında ağır hakaret ve tehditleri ile kamu görevlisi olan müvekkilimi hedef almıştır. Daha sonra 29 Nisan’daki bir sohbette de eylemlerini sürdürmüştür” denildi.

SORUŞTURMA VE DAVA TALEBİ

Şüpheli hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından soruşturma başlatılması, ifadesinin alınması ve eylem sayısınca cezalandırılması amacıyla iddianame düzenlenerek kamu davası açılması talep edildi.