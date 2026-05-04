Özel kıyafet giyip güçlükle girdiler, gördükleri manzara karşısında mest oldular

Hatay’ın Hassa ilçesinde görev yapan öğretmenler, düzenlenen doğa yürüyüşü kapsamında volkanik arazide yer alan lav tüpü mağaralarını ziyaret ederek bölgenin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

YAĞMURA RAĞMEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında doğa yürüyüşlerinin ikincisini volkanik arazide gerçekleştirdi. Haydarlar Gölü’nden başlayan yürüyüş, yağmurlu havaya rağmen yoğun katılımla tamamlandı. Siyah lav kayalıkları arasında ilerleyen öğretmenler, Ardıçlı Delikli Ören bölgesinde bulunan lav tüpü mağaralarında mola verdi.

DAR GEÇİTLERDEN GEÇİP MAĞARAYA ULAŞTILAR

Tulum giyerek dar geçitlerden mağaraya giren öğretmenler, lav tüpü odalarının oluşturduğu doğal yapıyla karşılaştı. Zorlu parkura rağmen mağaraya ulaşan katılımcılar, bölgenin eşsiz doğasını yerinde inceleme imkânı buldu. Yürüyüş, Ilıca Gölü’nde verilen dinlenme molasıyla sona erdi.

“HERKESİ HATAY’I GÖRMEYE DAVET EDİYORUZ”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, Hatay’ın doğal zenginliklerine dikkat çekerek, Hassa ilçesindeki lav oluşumlarının binlerce yıllık geçmişe sahip olduğunu belirtti ve herkesi bölgeyi görmeye davet etti.

ÖĞRETMENLER İÇİN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK

Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar ise etkinliğin amacının öğretmenlerin hem çevreyi tanıması hem de sosyal açıdan rahatlaması olduğunu ifade etti. Bayraktar, benzer etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

“YILLARDIR ANLATTIĞIM YERİ İLK KEZ GÖRDÜM”

Geziye katılan coğrafya öğretmeni Engün Güven de yıllardır derslerde anlattığı mağaraları ilk kez görme fırsatı bulduğunu belirterek, öğrencilerini de bölgeye getirmeyi planladığını dile getirdi.