Şamil Tayyar: Ufukta sandık var

Gazeteci ve siyasetçi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevcut enflasyon tablosu, son 3 yılın ürünü olduğunu söyledi.

Tayyar, “Nisan ayı enflasyonu yüzde 4,18 olarak açıklandı. Böylece yıllık enflasyon, yüzde 32,37 oldu. Savaşın petrol ve doğalgaz üzerinden tetiklediği fiyat artışı kaçınılmazdı. Ancak, mevcut enflasyon tablosu, son 3 yılın ürünü ve savaşın son iki aydaki olumsuz etkisinin payı toplam içinde çok düşüktür” ifadelerini kullandı.

"DİNAMİKLER DEĞİŞTİ, OYUN PLANI DEĞİŞMELİ"

“Aksini düşünsek bile sonuçta ülkeler her türlü şoklara karşı tedbirlidir, oyun planını bu risklere göre yeniden kurgular” yorumunda bulunan Tayyar, “Dinamikler değiştiği halde eski oyun planında ısrar ederseniz, yarı yolda kalırsınız” diye yazdı.

HAKAN ARAN’IN AÇIKLAMASINA DESTEK VERDİ

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın “İran savaşından sonra enflasyonla mücadele programına ara verilmesi gerekir” açıklamasına destek veren Tayyar, “Doğrudur, her yeni veri, bu öngörüyü teyit ediyor” dedi.

"UFUKTA SANDIK VAR"

“3 yıllık sıkılaştırma politikası olmaz” yorumunda bulunan Şamil Tayyar’ın “Toplum bunalımda, ortalık yangın yeri. Artık vergiyi değil refahı tabana yaymalı, vakit geldi, geçiyor. Bir de ufukta sandık var” sözleri ise sosyal medyada tartışılmaya başladı bile. X kullanıcıları da mesajlarıyla Şamil Tayyar’a destek verdi.