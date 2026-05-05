Teklifi kabul etti geliyor! Fenerbahçe\'ye gol makinesi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için önemli bir transfer girişiminde bulundu.

GUIRASSY İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sarı-lacivertli ekip, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy’yi transfer listesine aldı. Yönetimin, Gineli golcüyü kadroya katmak için resmi temaslara başladığı öğrenildi.

YILDIZ İSİM TRANSFERE SICAK

30 yaşındaki forvetle yapılan görüşmelerde olumlu gelişmeler yaşandığı belirtilirken, Guirassy’nin de Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

KARAR YENİ YÖNETİMDE

Transfer dosyasının detaylı şekilde hazırlanarak göreve gelecek yeni yönetime sunulacağı aktarıldı. Nihai kararın seçim sonrası yapılacak değerlendirmelerle netleşmesi bekleniyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 44 maça çıkan Guirassy, 20 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Yaklaşık 40 milyon euro piyasa değerine sahip olan golcünün kulübüyle 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.