Teklifi kabul etti geliyor! Fenerbahçe'ye gol makinesi
Teklifi kabul etti geliyor! Fenerbahçe'ye gol makinesi

05.05.2026 09:44
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için önemli bir transfer girişiminde bulundu. Sarı-lacivertli ekip, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy’yi transfer listesine aldı. Yönetimin, Gineli golcüyü kadroya katmak için resmi temaslara başladığı öğrenildi.

GUIRASSY İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

YILDIZ İSİM TRANSFERE SICAK

30 yaşındaki forvetle yapılan görüşmelerde olumlu gelişmeler yaşandığı belirtilirken, Guirassy’nin de Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

KARAR YENİ YÖNETİMDE

Transfer dosyasının detaylı şekilde hazırlanarak göreve gelecek yeni yönetime sunulacağı aktarıldı. Nihai kararın seçim sonrası yapılacak değerlendirmelerle netleşmesi bekleniyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 44 maça çıkan Guirassy, 20 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Yaklaşık 40 milyon euro piyasa değerine sahip olan golcünün kulübüyle 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Fenerden ne makinalar geldi geçti (; 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
