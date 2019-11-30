Son Dakika Haberleri: 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali
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20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali

6 saat önce

20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında, caz müziğin dünyadaki önemli temsilcilerinden piyanist ve besteci Kerem Görsev konser verdi.

20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, System.String[]

20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında, caz müziğin dünyadaki önemli temsilcilerinden piyanist ve besteci Kerem Görsev konser verdi.

Kerem Görsev, Antalya Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.

Konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne alan Görsev, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.


Konserinde tamamı kendi bestelerinden oluşan bir repertuvar seslendiren Görsev, her şarkıdan önce eserin ortaya çıkış hikayesini misafirlerle paylaştı.


"I Remember Your Face" şarkısını 11 yıl boyunca görmediği babası için bestelediğini belirten Görsev, duygusal anlar yaşadı.

Görsev, "Sevdiğim birini kaybettiğim zaman içimden ona şarkı yazmak geliyor." ifadesinde bulundu.

Konser sonunda festivalin idari direktörü Cansel Çevikol Tuncer tarafından kendisine çiçek ve teşekkür plaketi takdim edilen Kerem Görsev, Antalya'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek seyirciye teşekkür etti.

Kerem Görsev, Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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