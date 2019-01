2019'da Çevreyi Kirletenlere Uygulanacak Cezalar Belli Oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019 yılında çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları açıkladı. Orijinalinden farklı egzoz kullananlardan yurt dışından tehlikeli atık getirene, ÇED'e aykırı davranandan toprağa atık gömenlere eylemin niteliğine göre 6 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.'2872 Sayılı Çevre Kanunu'na aykırı durumlarda uygulanacak para cezalarına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.Tebliğe göre yeni yılda egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 546, aracın standartlara aykırı emisyona sahip olması durumunda motorlu taşıt sahibine 2 bin 500 TL, aracın orijinalinde bulunan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresini sökerek taşıtı kullananlara bin 546 TL, 'Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi' bulunan; ancak gerekli şartları kaybettiği halde ölçüme devam eden ya da kurallara aykırı ölçüm yapanlara 6 bin 186, gerekli belgeler olmadan egzoz gazı ölçümü yapanlara 12 bin 373 TL idari para cezası uygulanacak.Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere ise 287 TL ceza kesilecek.Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara 72 bin 197, emisyon miktarları belirlenen sınırları aşan tesislere 144 bin 404 TL para cezası kesilecek.Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 30 bin 75 TL, idari para cezası uygulanacak. 2019'da tesislerinde atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 180 bin 509 TL para cezası kesilecek. Öte yandan standartlara aykırı şekilde fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için ruhsat sahiplerine 36 bin 95 idari para cezası verilecek. Türkiye 'nin egemenlik alanındaki denizlerde, bağlantılı sularda, tabii veya suni göller ve baraj gölleri ile akarsularda petrol ve petrol deşarjı yapan bin grostona kadar olan tankerlere groston başına 494 TL, daha büyük tankerlerde ise bu miktara ilave olarak groston başına 136,1 TL idari para cezası uygulanacak. Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 72 bin 197 TL ceza kesilecek.The post 2019'da çevreyi kirletenlere uygulanacak cezalar belli oldu appeared first on Enerji Enstitüsü