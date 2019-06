2019 Kadınlar EuroBasket öncesi Eurosport'un konuğu kaptan Işıl Alben

Zamanın hızına takvim yaprakları da dayanamadı ve nihayet 2019 Kadınlar EuroBasket'te geri sayım sona erdi. 27 Haziran'dan itibaren heyecanın ve mücadelenin parke üzerinde ete kemiğe bürüneceği, basketbol dolu 11 günlük şölen bizi bekliyor. Hazırlık sürecini tamamlayan Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı da Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa ev sahipliğini üstleneceği bu şampiyonanın iddialı ekipleri arasında. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda büyük öneme sahip turnuva öncesi milli takımın tecrübeli kaptanı Işıl Alben ile konuştuk.Şampiyonaya hazırlık süreci nasıl geçti? Yapılan çalışmalar çerçevesinde milli takımımız arzu edilen kapasitenin sizce ne kadarına ulaştı?Hazırlık sürecimiz, uyum içinde ve faydalı geçti. Oynadığımız hazırlık maçları bize gösterdi ki konsantrasyonumuzu üst düzeyde tuttuğumuz zaman potansiyeli çok yüksek bir takımız. Maç içerisinde zaman zaman düşüşler yaşıyoruz, bu problemimizi çözersek olimpiyata katılmamız için hiçbir mâni bulunmuyor.Bu dönemde milli takımımız sık sık hazırlık maçlarına çıktı. Bu maçlarda alınan sonuçlar genelde ölçüt olarak kabul edilmez ancak muhakkak bazı göstergeleri açığa çıkarır. Oyuncu olarak hazırlık maçlarına bakışınız nedir?Öncelikle turnuva favorileriyle oynadık hazırlık maçlarımızı. Fransa maçındaki performansımız öz güven açısından takımımız için çok önemli. Son hazırlık maçımızı da Sırbistan’la yaptık. Sırbistan, tarz olarak İtalya’ya çok benzer özellikleri olan bir takım. Buradan çıkardığımız dersler bizim için çok değerli. Avrupa Şampiyonası’nın favorilerinden Fransa’yı hazırlık maçında mağlup ettiniz. Başlarında tanıdık bir isim Valerie Garnier var. Olası bir eşleşmenin avantaj ya da dezavantajları neler olabilir?Evet, hazırlık maçını kazandık ve Fransa şampiyonanın favorilerinden biri. Ancak ben şu anda bunları düşünmek istemiyorum. Bizim gruptan birinci çıkmaya odaklanmamız gerekiyor. Öncelikle tüm konsantrasyonumuzla İtalya’ya, sonra da Slovenya 'ya odaklanacağız. Gruptan ilk sırada çıkarsak, madalya yolunda önümüz oldukça açık.Avrupa Şampiyonası B Grubu’nda İtalya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacağız. Rakiplerimizle karşılaştırırsak onlardan daha iyi olduğumuz yönler neler?Hem İtalya hem de Slovenya son yıllarda ciddi şekilde ivmelenmiş iki takım. Çok üst seviyede oynayan çok önemli oyuncuları var. Rakibimizi küçümsemeden, maç günü kendi performansımızı en iyi şekilde yansıtırsak iki maçı da kazanabiliriz. İki takımdan da daha geniş rotasyonumuz var, en büyük avantajımızın bu olduğunu düşünüyorum.Milli takımda bir jenerasyon değişikliği söz konusu, genç oyuncuların takıma uyum sağlayabilmeleri için temel etkenler nelerdir?Hemen hemen her ülkede bir jenerasyon değişikliği söz konusu. Bizim takıma eklenen gençlerin hepsi aynı sene eklenmedi. Her seneye dağılan bir değişiklik oldu. Bu yüzden ben pek uyum sıkıntısı yaşadığımızı zannetmiyorum. Genç arkadaşlarımız çok yetenekli, çok enerjik ve buna bir de istek eklenince hiçbir sorun yaşamadan çok ciddi katkı veriyorlar.Yasemin Horasan yakın zamanda milli takım menajerliğine getirildi. Bu değişiklik takıma neler katar?Yasemin milli takımda senelerce beraber oynadığım bir arkadaşımdı. Aynı zamanda sezon içinde aynı takımda olup ilk Avrupa Kupası’nı kazandığımızda da kaptanımızdı. Sonrasında sahada rakip de olduk. Kendisi kadın basketbolunun en önemli isimlerinden biri. Basketbolu yakın zamanda bırakan biri olarak şu an bizimle burada olup tecrübelerini paylaşması, bizlerin tam olarak ne hissettiğini anlayıp bize yardımcı olması açısından çok önemli.