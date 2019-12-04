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2019'UN İLK 10 AYINDA İSTANBUL'U 12 MİLYON 690 BİN 376 TURİST ZİYARET ETTİ
6 saat önce
İSTANBUL'a Ekim ayı sonu itibariyle 12 milyon 690 bin 376 turist geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:07 Kaynak: DHA
İSTANBUL'a Ekim ayı sonu itibariyle 12 milyon 690 bin 376 turist
geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısında yüzde 11,91 oranında artış kaydedildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'a Ekim ayı sonu itibariyle gelen yabancı ziyaretçi sayısını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya," İstanbul'a Ekim ayı sonu itibariyle gelen yabancı ziyaretçi sayısı 12.690.376 olarak gerçekleşti. 2018 yılının aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda, ziyaretçi sayısında % 11,91 oranında artış kaydedildi. İstanbul'un misafirperverliğine katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan İstanbul'u en çok Alman turistler ziyaret ederken, ziyaretçi sayısı 965 bin 115 kişi oldu. İkinci sırada İran
yer alırken, İstanbul'a ilk 10 ayda 774 bin 682 İranlı turist geldi.
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