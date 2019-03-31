Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

2 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bülent Kantarcı kazandı.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bülent Kantarcı kazandı.

Kantarcı, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Kendisine oy veren ve vermeyen herkese minnettar olduğunu belirten Kantarcı, "Ben sizlere güvendim. Zafer güzel bir şey. Pazartesiden itibaren kilometreyi sıfırlıyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Bülent Kantarcı, Cumhuriyet Halk Partisi, Çaycuma, Zonguldak, Güncel
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