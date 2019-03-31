2019 Yerel Seçim Sonuçları
2 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bülent Kantarcı kazandı.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, CHP
adayı Bülent Kantarcı
kazandı.
Kantarcı, Cumhuriyet Meydanı
'nda vatandaşlara hitap etti.
Kendisine oy veren ve vermeyen herkese minnettar olduğunu belirten Kantarcı, "Ben sizlere güvendim. Zafer güzel bir şey. Pazartesiden itibaren kilometreyi sıfırlıyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA
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