Son Dakika Haberleri: 2019 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

2019 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

1 saat önce

Kırıkkale'de yeni yılın ilk iki bebeği Yüksek İhtisas Hastanesinde dünyaya geldi.

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Kırıkkale'de yeni yılın ilk iki bebeği Yüksek İhtisas Hastanesinde dünyaya geldi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 2019 yılının ilk bebeğinin kulağına ezan okuyup, Asel Mira ismini koydu.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde 2019 yılının ilk bebekleri Asel Mira ve Siraç Yeşilyurt dünyaya geldi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu Yüksek İhtisas Hastanesindeki doğum servisindeki Burçin ve Onur çiftinin ilk bebekleri Asel Mira Keyvan ile Soner ve Züleyha çiftinin ikinci çocuğu Siraç Yeşilyurt'u ziyaret etti. Yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyan Başkan Saygılı, ailesi tarafından belirlenen Asel Mira bebeğin ismini kulağına söyledi. Vali Sezer ve Başkan Saygılı bebeklere çeyrek altın taktı, annelerine de çiçek takdim etti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Hastanemizde yeni doğan çocuklarımızı ziyaret ettik. 2019'un bebeleri bunlar. İnşallah 2019 yılı da bu bebekler gibi yeni tertemiz güzel bir yıl olur" dedi.

Yılın ilk bebekleri 2019'un ilk bebeklerini ziyaret ettiklerini ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Ben de 2019'un tüm ülkemize milletimize, İslam alemine barış, huzur, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Rabb'im inşallah tüm İslam aleminin huzuru bir şekilde daha nice yıllara geçirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:24 Kaynak: İHA

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