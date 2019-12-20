2020 aslan burcuna neler getirecek?

2019 yılında yaşadığınız kariyer ve iş hayatındaki dengesizliğiniz sizi oldukça umutsuzlaştırmış olabilir. Bu yıl bunu deneyimlemiş biri olarak artık daha istikrarlı bir süreç içine giriyorsunuz. Eğer 2020 yılında iş ve sorumluluklarınız alanında istikrarlı olursanız heyecan verici başarılar içine gireceksiniz.



Birçok iş fırsatı önünüze gelebilir



Üstleriniz tarafından kolay anlaşılacağınız bir dönem başlıyor. Yetenekleriniz ve emekleriniz ortaya çıkıyor. Bu yıl hayatınıza çok önemli insanlar giriyor. Pek çok iş fırsatı ve teklifi önünüze gelebilir. Bunları çok doğru ve istikrarlı değerlendirmeniz gerekmektedir. Sorumlulukları hiç korkmadan üzerinize alın ve ne kadar muhteşem yaptığınızı gösterin.



Bu yıl her şey detaylarda gizli olacak



Mars, bu yıl 9'uncu evinizde 6 aydan fazla zaman harcayacak. Bu üniversite öğrencileri, medya veya ticaret ile ilgilenen kişilere iyi gelecektir. Çünkü bu alanda güçlü odaklanma fırsatları yakalayabilirler.



Bu yılki 12'nci evinizin güçlü olması ve burada 4 tane Ay tutulmasının gerçekleşmesi sizleri normalden iki kat daha fazla etkileyecektir. Sizin için birçok ruhsal değişim gerçekleşiyor, birçok rota yeniden hesaplanıyor olacaktır. Daha kestirme ve daha hızlı yollar bulacağınız olaylarla karşılaşabilirsiniz.



Finansal alanda büyük beklentiler içine girmeyin



Parasal konular birkaç yıldır istediğiniz yönde gitmiyor olabilir. 2020 yılı da bu anlamda tam anlamıyla sizlere istediğinizi verecek diyemeyiz ama birçok konuda sizi refaha kavuşturabilecek. Eğer maddi zorluklar yaşarsanız bunun tek sebebi sizi istikrarlı biri yapmak adına olacaktır. Buna rağmen 2020'nin en refah yıllarınızdan biri olduğunun da altını çizmek isterim. Eğer finansal zorluklar taşımazsanız doğru yerde doğru işi yaptığınız bir yöndesiniz. Yani rotanızı doğru hesaplamışsınız. Öte yandan bu yıl çok çalışacağınız için kendinize bedensel anlamda da iyi bakmalısınız.



Yeni bir aşk başlayabilir



Sizler için aşk ve sosyal yaşam bu yıl çok önemli olacak. Her şeyden önce 23 Mart-1 Temmuz arasında Satürn gezegenin kısa bir süreliğine Kova burcuna geçmesiyle ilişkilerinizi değişime uğratabilir. Bu tarihler arasında gelişen konularınız yarım kalır ya da sonuç vermezse panik yapmayın.



Başkalarına odaklanmak için güzel bir yıldasınız. Çalışma ortamınızda yöneticileriniz ya da çalışma arkadaşınızla geleceğe yönelik romantik bir ilişki başlatabilirsiniz. 2012 ve 2019 yılları arası aşk anlamında yaşadığınız tüm hayal kırıklıklarını unutmanızı tavsiye ederim. Jüpiter'in yılsonunda 7'nci evinize taşınması, genellikle bir evlilik veya ciddi bir ilişki için daha doğru olacaktır. Satürn aynı zamanda 7'nci evinizde olacak ve işleri geciktirme eğiliminde olabilir. 1-20 Ocak, 20 Nisan-20 Mayıs, 23 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında aşk ve sosyal dönemlerinizde muhteşem bir ilerleme içinde olabilirsiniz. İkinci evlilik yapmak isteyenler için daha şanslı ilerleyebilecekleri söylenebilir. 18 Aralık'tan itibaren işler daha kolay olacak.