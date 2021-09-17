Üye Girişi
2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı - Son Dakika

2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı

17.09.2021 15:22
2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı, System.String[]

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığını bildirdi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin 20-23 Eylül'de kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini belirtti.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.

Tercih işlemlerinin 20 Eylül saat 10.00'da başlayacağı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona ereceği kaydedilen bilgilendirmede, adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Halis aygün, Medya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi 16:22 Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi Putin'den dikkat çeken Taliban açıklaması: ABD, ülkeden ayrılırken modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliği bıraktı 16:05 Putin'den dikkat çeken Taliban açıklaması: ABD, ülkeden ayrılırken modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliği bıraktı Kadir Ezildi'nin programında ortalık birbirine girdi! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini kovdu 16:02 Kadir Ezildi'nin programında ortalık birbirine girdi! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini kovdu
Galatasaray'da transferlerin maliyeti kasadan para çıkmadan karşılandı 16:00 Galatasaray'da transferlerin maliyeti kasadan para çıkmadan karşılandı Elmalı davasında 6. duruşma! Çocuklarından ayrı kalan baba isyan etti 15:42 Elmalı davasında 6. duruşma! Çocuklarından ayrı kalan baba isyan etti Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı 15:31 Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı
Çift doz aşı yaptıran vatandaşlar, temaslı olduğu zaman karantinaya alınmayacak 15:10 Çift doz aşı yaptıran vatandaşlar, temaslı olduğu zaman karantinaya alınmayacak Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar 14:35 Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar

Son Dakika Haberleri
16:26 Frankfurt maçında penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim
16:21 Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi
16:17 Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler?
16:02 Kadir Ezildi'nin programında ortalık birbirine girdi! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini kovdu
15:59 Galatasaray'da transferlerin maliyeti kasadan para çıkmadan karşılandı
15:36 Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü
15:30 Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı
15:25 Son Dakika! FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları nedeniyle Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 4 yıla kadar hapsi istendi
15:19 Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele
15:11 Lazio'nun dünyaca ünlü hocası Sarri, kendisine selam vermeye gelen Fatih Terim'in önünde eğildi
Frankfurt maçında penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim Frankfurt maçında penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim         
16:26
Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler? Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler?         
16:17
Sultangazi'de alkollü olan bir vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı Sultangazi'de alkollü olan bir vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı         
16:03
Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi         
16:01
Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor         
15:59
Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü         
15:37
Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele         
15:19
Aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 5 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı Aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 5 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı         
14:49
Celal Şengör'ün Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş         
14:26
Bulgar ve Yunan turistlerden Edirne'ye kışlık kıyafet akını, tezgâhları didik didik ettiler Bulgar ve Yunan turistlerden Edirne'ye kışlık kıyafet akını, tezgâhları didik didik ettiler         
14:25
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi         
14:20
Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim         
14:06
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi         
13:54
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 16:37:24. #1.13#
SON DAKİKA: 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement