2022-KPSS başvuruları başladı! Son gün 6 Haziran

ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada 2022 yılında gerçekleşecek KPSS sınavının başvurularının başladığı bilgisi verildi. Aygün konu hakkında"2022-KPSS başvuruları başladı. Değerli KPSS adaylarımız, 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularını 24 Mayıs–6 Haziran tarihleri arasında yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU

KPSS 2022 Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri için adaylardan 115 TL, KPSS alan bilgisi sınavları her bir oturum için adaylardan 80 TL ve son olarak ÖABT her bir oturum için adaylardan 115 TL başvuru ücreti alınacağı açıklandı.