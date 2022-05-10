2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor - Son Dakika
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2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

10.05.2022 10:48
2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü, 2026 yılına kadar hava sıcaklıklarında yeni bir rekor kırılacağı tahmininde bulundu.

Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü, 2026 yılına kadar hava sıcaklıklarında yeni bir rekor kırılacağı tahmininde bulundu. Kayıtların tutulmasından beri dünyada en sıcak yıl 2016 olmuştu.Dünya Meteoroloji Örgütü uzmanları 2026 yılına kadar hava sıcaklıklarında yeni bir rekor kırılacağı tahmininde bulundu. Meteorologlar bunun gerçekleşme ihtimalini yüzde 93 olarak hesapladıklarını duyurdu. Ayrıca küresel ısınmada 1,5 derecenin de gelecek beş yıl içinde aşılmasının yüzde 50 oranında mümkün olduğu belirtildi. Hava sıcaklıklarının kaydedilmeye başlamasından beri dünyada en sıcak yıl 2016 olmuştu. 2021 Yazı da kayıtlara en sıcak mevsim olarak geçti.

2015 Paris İklim Anlaşması'nda küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırma hedefinin kabul edildiğine dikkat çeken Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) Genel Sekreteri Petteri Taalas bu değerin tesadüfen seçilmediğini söyledi. Taalas 1,5 derecenin "iklim sonuçlarının insanlar ve tüm bir gezegen için daha da zararlı hale geleceği bir noktayı" ifade ettiğini belirtti.

Taalas, sera gazlarının doğaya salımının devam etmesiyle birlikte denizlerin daha da ısınacağı ve asidik hale geleceği, buzulların eriyeceği, deniz seviyesinin yükseleceği ve olağanüstü hava şartlarının yaşanacağı uyarısını bir kez daha yaptı. Kuzey Kutup Bölgesi'nde (Arktika) ısınmanın halen olağanüstü derecede yüksek olduğuna dikkat çeken Taalas "Kuzey Kutup Bölgesi'nde olan, hepimizi etkiliyor" dedi.

İngiltere'nin meteoroloji kurumu Met Office'te güncel analizi yapan ekibe başkanlık eden Leon Hermanson da tek bir yılda 1,5 derece sınırının aşılmasının Paris Anlaşması'nda konan eşiğin aşılması anlamına gelmediğini belirtti. Ancak bunun "daha uzun bir dönem içinde 1,5 derecenin aşıldığı bir duruma yaklaşıldığını" göstereceğini sözlerine ekledi. DMÖ daha önce yaptığı bir hesaplamada 2021 yılında küresel ısınmayı 1,1 derece olarak ölçmüştü.

Araştırmacılar 2022-2026 yılları arasında yıllık hava sıcaklığında, (1850-1900 yılları arasındaki) sanayileşme öncesi döneme kıyasla 1,1 ila 1,7 derece arasında bir artış olacağını hesaplıyor.

2026 yılına kadar Sahel Bölgesi, Kuzey Avrupa, Alaska ve Kuzey Sibirya'da daha yüksek yağış, Amazonlar'da ise hava şartlarının daha kurak olması bekleniyor. Yağışların kış aylarında tropikal bölgelerde artacağı, subtropikal bölgelerde ise azalacağı öngörülüyor.

KNA/ EC, BÖ

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Birleşmiş Milletler, Meteoroloji, Paris, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam 2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor - Son Dakika


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