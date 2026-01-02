2026 Yemek Ücreti Belli Oldu!

Günlük yemek bedeli istisnası veya sık kullanılan haliyle yemek ücreti, 2026 yılı için belirlendi. Resmî Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren yemek ücreti ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizin için derledik.

2026 Yemek Ücreti Ne Kadar?

2025 yılı için 30 Aralık 2024 günü belirlenen ve 1 Ocak 2025 itibarıyla kullanılmaya başlanan tutar 240 TL'ydi. 31 Aralık 2025 günü ise 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak ve 31 Aralık 2026'ya kadar uygulanacak 2026 yemek ücreti 300 TL olarak açıklandı. MultiNet Yemek Kartı gibi çözümleri tercih eden işverenler için ise istisna tutarı 330 TL (300 TL + %10 KDV) olarak belirlendi.

2026 Günlük Yemek Bedeli İstisnası Nedir?

Yemek bedeli istisna tutarı, çalışanlara yapılan yemek ödemelerinde gelir ve damga vergisi muafiyeti sağlayarak işverenlerin tasarruf etmesini sağlayan özel bir istisnadır. İşverenler yaptıkları ödemelerde %100'e varan vergi muafiyetinden yararlanabilirler. Her yıl, Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Resmî Gazete'de yayınlanan tutar ile işverenler binlerce TL tasarruf edebilir.

İşverenler İçin Yemek Ücretinin Avantajı Nedir?

İşverenler için yemek ücretinin en büyük avantajı vergi ödemelerinde tasarruf sağlamalarıdır. Nakit olarak ödeme yapan işverenler, 300 TL'ye kadar olan ödemelerinde gelir ve damga vergilerinden muaf olur. MultiNet Yemek Kartı gibi çözümleri tercih eden işverenler ise günlük 330 TL'ye (300 TL + %10 KDV) kadar olan ödemelerinde vergi muafiyetinden yararlanabilir.

MultiNet Yemek Kartı'nı tercih ederseniz yemek ücretinde muaf olduğunuz ödemeler şöyle sıralanır:

Gelir Vergisi (%20*)

Damga Vergisi (%0,76)

SGK Primi İşçi Payı (%14)

SGK Primi İşveren Payı (%21,75**)

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1)

İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2)

* Gelir vergisi, çalışanların aldıkları ücrete göre kümülatif vergi matrahı dikkate alınarak hesaplanır. Bu nedenle de değişiklik gösterebilir.

** SGK Primi İşveren Payı, 2025'te %20,75'ti. Yapılan değişiklikle beraber 1 Ocak 2026 itibarıyla %21,75'e yükseltilmiştir.

%100 Vergi Avantajı Nasıl Sağlanır?

Günlük yemek bedeli istisnası ve SGK prim muafiyetiyle MultiNet Yemek Kartı gibi çözümler tercih eden işverenler 330 TL'ye kadar olan ödemelerinde %100 muafiyetten yararlanabilir. Başka bir deyişle gelir ve damga vergileri ile sigorta primlerinden muaf olurlar. 330 TL'yi aşan ödemelerde ise aşılan tutar için gelir ve damga vergisi ödemeleri gerekir. Örnek vermek gerekirse bir işveren çalışanına günlük 400 TL yemek ücreti ödüyorsa, 60 TL'nin gelir ve damga vergisi tutarını ödemekle yükümlüdür.

Nakit ve nakite benzer şekilde her yerde kullanılabilen ödeme çözümleri ile yemek ücreti ödeyen şirketler için ise SGK prim limiti bulunmaktadır. 2025 yılı için bu ücret 158 TL'ydi. 2026 için Ocak ayı itibarıyla yeni ücretin açıklanması beklenmektedir. Belirlenen ücrete kadar ödemelerde prim ödemesi yapılması gerekmemektedir. Ancak belirlenen ücret aşıldığında aşılan tutar için SGK primi işçi ve işveren payları ile işsizlik sigortası işçi ve işveren paylarının ödenmesi gerekmektedir.

2026 Aylık Yemek Ücreti Ne Kadar?

Çalışanların aktif olarak çalıştıkları gün sayısına göre aylık yemek ücreti belirlenmektedir. 2026 yılı için işverenlerin 330 TL ödeme yapması durumunda, ortalama aylık çalışma günü olan 22 günden ödenecek ücret 7.260 TL'dir.