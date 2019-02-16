21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Erzincan
'da yasa dışı yollardan yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, ülke genelinde gerçekleştirilen "Huzur
Uygulaması" kapsamında Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrollerde yabancı uyruklu grupla karşılaştı.
Kimlik kontrolü ve inceleme sonucu yurda yasa dışı yollardan girdikleri anlaşılan 19'u Afganistan
ve 2'si Pakistan
uyruklu 21 kişi yakalandı.
Yabancılar Bürosu ekiplerinin kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:41 Kaynak: AA
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