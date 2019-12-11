25. Gezici Film Festivali - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 25. Gezici Film Festivali - Son Dakika

25. Gezici Film Festivali

6 saat önce

Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "25. Gezici Film Festivali"nin Kastamonu ayağında filmler izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "25. Gezici Film Festivali"nin Kastamonu ayağında filmler izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğu'nun ev sahipliğinde düzenlenen festivale öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Festivalin üçüncü gününde, 4 seansta film gösterimi yapıldı. Çocuk filmlerinin yanı sıra "Gecenin Sıcağında", "Küçük Şeyler" ve "Bozkır" filmleri sinemaseverlerle buluştu.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonuluların ve özellikle öğrencilerin festivale yoğun ilgi gösterdiğine işaret etti.

Festival süresince toplam 13 filmin gösterileceğini ifade eden Soydan, organizasyonun başarılı geçtiğini belirtti.

Soydan, öğrencilerin yönetmenlerle tanışma imkanı yakaladığı festivali 6 yıldır Kastamonu'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğu Başkanı Elif Doğru da festivalin öğrencilere katkısının büyük olduğunu söyleyerek, "Buradaki filmlere daha çok sanatı seven insanlar geliyor. Halktan ilgi görüyoruz. Kendimize de bir şeyler katıyoruz." diye konuştu.

Gazetecilik bölümü 3. sınıf öğrencisi Doğukan Gümüş de festivalin öğrenciler için çok güzel bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Festivalin şehri güzelleştirdiğini ifade eden Gümüş, "Salonda yer bulamıyoruz. Yönetmenlerle tanışıyoruz. Festival zevkli ve eğlenceli geçiyor." dedi.

Festival, yarın yapılacak 4 film gösteriminin ardından sona erecek.

25. Gezici Film Festivali

Film Festivali, Kastamonu, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

YHT projesiyle Sivas-Ankara arası 2 saate inecek
Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı Tecavüzle suçlanan profesörün yargılanmasına başlandı! Genç kadın yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı Mansur Yavaş: Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk

Son Dakika Haberleri
01:14 Malatya'da evde baygın bulunan şahıs kurtarılmadı - Son Dakika
01:01 Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona erdi; Galatasaray Avrupa defterini kapattı - Son Dakika
00:46 'AB, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkacak' - Son Dakika
00:46 Danimarka: Terör saldırısı hazırlığındaki 20 kişi yakalandı - Son Dakika
00:46 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
00:42 Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
23:57 ABD'den bir küstah hamle daha: Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı sunuldu - Son Dakika
23:40 Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya sert tepki: 139 milletvekili töhmet altında bırakılmıştır - Son Dakika
22:45 Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı - Son Dakika
22:40 Ahmet Hakan ile Talat Atilla arasında canlı yayında gergin anlar! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 01:44:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 25. Gezici Film Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]